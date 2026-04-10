Decomisan 50 toneladas de mercancía irregular en la Central de Abasto

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades sanitarias, aseguraron 50 toneladas de mercancía posiblemente de procedencia ilícita, valuada en más de tres millones de pesos, al interior de una bodega en la Central de Abasto.

El operativo se realizó en un establecimiento ubicado en el pasillo H, donde personal de la autoridad sanitaria solicitó documentación para acreditar la legal procedencia de los productos; sin embargo, el responsable no pudo comprobar su origen, por lo que se procedió al decomiso.

Durante la revisión, se aseguraron cuatro mil 350 cajetillas de cigarros sin pictogramas de advertencia sanitaria, tres mil 663 bebidas alcohólicas sin acreditación de autenticidad y 188 cajas de medicamentos que no cumplían con condiciones mínimas de higiene y sanidad.

Foto: Especial

Además, se detectaron diversas irregularidades en el almacenamiento, por lo que se aplicaron medidas adicionales como el aseguramiento de productos de tabaco y bebidas alcohólicas, así como alcohol sin desnaturalizar y otros artículos en condiciones inadecuadas.

Como parte de las acciones, autoridades sanitarias tomaron muestras de bebidas para su análisis y determinar la posible presencia de sustancias nocivas.

Foto: Especial

Debido a las condiciones detectadas, se ordenó la suspensión total de actividades del establecimiento, tras identificarse prácticas inadecuadas de almacenamiento y presencia de fauna nociva.

La mercancía asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

*DRR*