Fiscalía CDMX inaugura edificio renovado para atención a víctimas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso en operación un edificio renovado para la atención a víctimas, con el objetivo de mejorar los servicios jurídicos, médicos y psicológicos que se brindan a la ciudadanía.

El inmueble, ubicado en la Coordinación General de Atención a Víctimas, fue rehabilitado tras una intervención de dos mil 664 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, con una inversión de 15.5 millones de pesos, realizada entre junio de 2025 y marzo de 2026.

Durante la inauguración, la fiscal general Bertha Alcalde Luján destacó que contar con espacios adecuados es clave para garantizar un servicio digno tanto para las víctimas como para el personal.

El espacio concentra áreas de asesoría jurídica, atención psicológica, servicios médicos y trabajo social Foto: Especial

Con esta renovación, el espacio concentra áreas de asesoría jurídica, atención psicológica, servicios médicos y trabajo social, además de unidades de gestión judicial y atención especializada en delitos de género, con el objetivo de evitar la revictimización y fortalecer el acceso a la justicia.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 este centro brindó más de 68 mil atenciones, entre ellas 25 mil psicológicas, 23 mil de trabajo social, 17 mil de orientación jurídica y más de dos mil médicas.

El espacio concentra áreas de asesoría jurídica, atención psicológica, servicios médicos y trabajo social Foto: Especial

Tras el corte de listón, autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones, donde se destacó la ampliación de la capacidad de atención, así como la mejora en las condiciones de privacidad y seguridad para las víctimas.

La obra forma parte de la estrategia para fortalecer la atención integral y mejorar la respuesta institucional ante las necesidades de la ciudadanía.

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