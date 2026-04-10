Semar 'le pega' al narcomenudeo en CDMX; hallan predio con más de 50 toneladas de autopartes robadas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en el marco de las Operaciones Refuerzo CDMX, ejecutaron diversos cateos en alcaldías de la capital del país, que derivaron en detenciones, aseguramiento de droga y el hallazgo de un predio con más de 50 toneladas de autopartes, presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y unidades de inteligencia, mientras personal naval brindó resguardo perimetral en los puntos intervenidos.

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Cateos en Coyoacán: droga, detenidos y narcomenudeo

En la alcaldía Coyoacán, específicamente en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, fueron detenidas dos personas tras un cateo en el que se aseguraron cerca de dos kilogramos de marihuana, dosis listas para su distribución, una báscula y una libreta con anotaciones, lo que apunta a actividades de narcomenudeo.

En otro punto de la misma demarcación, en Pedregal de Santa Úrsula, las autoridades capturaron a un individuo en posesión de alrededor de 200 envoltorios con características similares a la cocaína.

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Iztapalapa, foco rojo: drogas, armas y documentos robados

Las operaciones se extendieron a Iztapalapa, donde en la colonia Santa Cruz Meyehualco fueron aseguradas dos personas junto con dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de armas de fuego y cartuchos útiles.

En otro cateo dentro de la misma alcaldía, tres personas fueron detenidas y se decomisaron drogas, cartuchos y documentos vehiculares con reporte de robo.

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Hallan más de 50 toneladas de autopartes robadas

El aseguramiento más relevante ocurrió en un segundo inmueble de Iztapalapa, donde autoridades localizaron un predio que almacenaba más de 50 toneladas de autopartes, incluyendo motores, carrocerías y vehículos desmantelados.

Este hallazgo apunta a la operación de un posible centro ilegal de despiece, vinculado al robo de vehículos, uno de los delitos de alto impacto en la capital.

Cateos de la Marina en CDMX Especial

Otros cateos en Venustiano Carranza y Tláhuac

En la alcaldía Venustiano Carranza, un cateo en la colonia Moctezuma Segunda Sección dejó como saldo una persona detenida y el aseguramiento de medio kilo de marihuana.

Por su parte, en Tláhuac, fuerzas de seguridad intervinieron domicilios donde se incautaron diversas dosis de marihuana, cocaína y dispositivos electrónicos, además de cientos de bolsitas con distintas sustancias en operativos previos.

Las diligencias, realizadas en distintos horarios y colonias, forman parte de una estrategia focalizada para combatir delitos contra la salud y el robo de vehículos en la Ciudad de México, problemáticas que afectan de manera directa la seguridad de los habitantes.

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vjcm