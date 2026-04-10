Bloquean Insurgentes Sur para exigir instalación de comedor comunitario

Un grupo de alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cerró y bloqueó la Avenida de los Insurgentes metros adelante de la Torre de Rectoría, esto como protesta por que no les han proporcionado los comedores comunitarios.

Los estudiantes exigen a las autoridades universitarias los comedores gratuitos para el alumnado, ya que no es la primera ocasión que los solicitan, pero no hay respuesta.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Más tarde hubo un diálogo con las autoridades de la rectoría, pero no llegaron a un acuerdo, este bloqueo paralizó por varias horas la vialidad en la zona y el sistema de transporte colectivo Metrobus de la Línea 1, que corre de El Caminero hacia Indios Verdes.

Más tarde, después de 15:00 horas, los estudiantes retiraron las vallas que utilizaron para el bloqueo, posteriormente ingresaron al campus universitario dejando libre la movilidad en Insurgentes sur frente a la facultad de Psicología de la UNAM.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

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