Bloquean Insurgentes Sur para exigir instalación de comedor comunitario
Fue durante la tarde de este viernes que varios alumnos decidieron cerrar la avenida para presionar a las autoridades de la UNAM
Un grupo de alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cerró y bloqueó la Avenida de los Insurgentes metros adelante de la Torre de Rectoría, esto como protesta por que no les han proporcionado los comedores comunitarios.
Los estudiantes exigen a las autoridades universitarias los comedores gratuitos para el alumnado, ya que no es la primera ocasión que los solicitan, pero no hay respuesta.
Más tarde hubo un diálogo con las autoridades de la rectoría, pero no llegaron a un acuerdo, este bloqueo paralizó por varias horas la vialidad en la zona y el sistema de transporte colectivo Metrobus de la Línea 1, que corre de El Caminero hacia Indios Verdes.
Más tarde, después de 15:00 horas, los estudiantes retiraron las vallas que utilizaron para el bloqueo, posteriormente ingresaron al campus universitario dejando libre la movilidad en Insurgentes sur frente a la facultad de Psicología de la UNAM.
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