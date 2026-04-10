Plan General de Desarrollo tiene respaldo de la consulta: Pablo Yanes

A pesar de las manifestaciones vecinales y las voces en contra, el Plan General de Desarrollo 2025-2045 “no se caerá; la consulta lo sostiene”, afirmó Pablo Yanes, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis).

La consulta es un proceso sólido, estamos absolutamente seguros que tienen todos los elementos para defender el proceso por las vías que se nos planteen. Hay todos los elementos, todos los documentos, es contundente el volumen de participación, este es un proceso que se sostiene por sí mismo, no tenemos duda de que así es”, afirmó.

A pesar de las más de nueve mil firmas que representantes vecinales, de alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón, entregaron este viernes al Gobierno capitalino en la Oficialía de Partes, para solicitar que se reponga la consulta.

Recalcó que en su momento se responderán los probables recursos legales que se pudieran presentar, pues insistió en que “se trató de un proceso que se sostiene por sí mismo”.

Sin dar fecha, Yanes Rizo aseguró que “antes de que termine este 2026”, la ciudad contará con el proyecto del Plan, que delimitará el crecimiento de la capital para los próximos 20 años, a pesar de que el PGD debió entrar en vigor en 2020 y cuyo proceso ha sufrido una serie de retrasos.

Puede ser un poco antes o un poco después, pero en este año la propuesta es que quede aprobada a finales de año”.

Sin embargo, el proceso estará a cargo del nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Enrique Irazoque, luego de que Pablo Yanes fuera nombrado por Clara Brugada como secretario de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), en lugar de Araceli Damián, quien regresa a la academia.

Medio millón de opiniones recibidas

Este viernes, Yanes Rizo, acompañado de la directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Kuri, encabezó la presentación de los resultados de la Consulta, el cual fue el último acto al frente de Metrópolis.

En la consulta, a través de sus diversos mecanismos se recibieron medio millón de instrumentos de opinión “a través de cédulas presenciales”, así como 12 mil 822 propuestas vía la plataforma Plaza Pública, habilitada por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, detalló su directora, Patricia Ramírez Kuri.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Del 10 de noviembre al 10 de abril, cuando se llevó a cabo la consulta, cuyo periodo se extendió en dos ocasiones, se recibieron además 107 documentos con propuestas de diferentes sectores “con más de dos mil 500 páginas de contenido y 700 propuestas”.

Además, en este periodo se realizaron 486 talleres participativos; 301 foros y conversatorios, de los cuales 158 fueron convocados por el sector público, 31 por el congreso de la Ciudad de México, 49 por sectores académicos, empresariales y comunitarios y 63 por asambleas territoriales.

Ramírez Kuri detalló que además se repartieron medio millón de documentos -como “flayers” y típticos- a igual número de ciudadanos con información de la iniciativa del PGD, se aplicaron 98 mil 500 encuestas a infancias, niños, niñas, adolescentes en escuelas públicas y privadas, aunado a dos mil 209, encuestas en plataforma digital de Unicef en convenio con el Instituto y Metrópolis.

Además 258 foros comunitarios realizados con pueblos Barrios, originarios y comunidades indígenas residentes finalmente 106 actas de diálogos y acuerdos con pueblos y barrios originarios

Temas que preocupan a la ciudadanía

La vivienda, los espacios públicos y la movilidad se colocaron entre las principales preocupaciones de la ciudadanía durante el proceso de consulta para integrar el Plan General de Desarrollo, reveló Ramírez Kuri.

Explicó que estas propuestas permitirán ampliar el número de líneas estratégicas que orientarán las políticas públicas de la capital.

Se hicieron visibles 22 líneas de transformación con indicadores y ejes estratégicos, pero ahora se han ampliado a 29, alimentadas por las distintas propuestas ciudadanas”, detalló.

Entre los temas más recurrentes, destacó la necesidad de atender el acceso a la vivienda, así como la creación y recuperación de espacios públicos.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Esta ciudad necesita espacios públicos de participación, encuentro y recreación. También necesita espacios para el deporte, eso ha salido con fuerza en las propuestas”, señaló.

La movilidad fue otra de las propuestas centrales de los capitalinos “y coinciden en la urgencia de transitar hacia un modelo sustentable que reduzca el uso del automóvil y mejore la calidad de vida”, señaló Kuri.

Adelantó que el tema será abordado de manera más específica en el Programa de Ordenamiento Territorial, donde se plantearán alternativas para descongestionar la ciudad.

Pablo Yanes precisó que la consulta sobre el PGD no es concluyente y que continúa el proceso para conformar el documento.

Recordó que una vez aprobado, se procederá a la elaboración y aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual definirá el uso de suelo y la planificación territorial en la ciudad, además de los Programas Parciales de las alcaldías.

Una vez que sea aprobado por los órganos de dirección del IPDP será remitido al Congreso de la Ciudad, quien a su vez abrirá un proceso de parlamento abierto en donde el nuevo documento será objeto de discusión, comentario, revisiones hasta finalizar con el proceso que lleve finalmente a la aprobación del PGD”, concluyó.

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