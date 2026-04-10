Desmantelan asentamientos irregulares y recuperan suelo de conservación en Tlalpan y Milpa Alta

En acciones coordinados para frenar el avance de la manchar urbana en la periferia de la ciudad, autoridades capitalinas recuperaron seis hectáreas de suelo de conservación y desmantelaron dos asentamientos irregulares, en Tlalpan y Milpa Alta.

Los operativos, encabezados por la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, se llevaron a cabo en el poblado de Parres El Guarda, en Tlalpan, y en San Salvador Cuauhtenco, en Milpa Alta, en una zona colindante con Xochimilco.

En Parres El Guarda se retiraron viviendas provisionales, que no estaban habitadas, lo que permitió resguardar una hectárea invadida.

En tanto, en San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta fueron removidos 10 postes de concreto colocados en un área verde, de cinco hectáreas, para evitar la ocupación irregular de la zona.

Las áreas intervenidas forman parte del suelo de conservación de la capital, donde predominan bosques de pino y oyamel, ecosistemas clave para la captura de carbono y la infiltración de agua hacia los mantos acuíferos.

También incluyen zonas agrícolas con riqueza biocultural, donde crecen hongos silvestres y plantas medicinales.

La Sedema destacó que estos territorios contribuyen a mejorar la calidad del aire, retener el suelo y reducir riesgos como la erosión y las inundaciones, además de resguardar biodiversidad característica de zonas de alta montaña.

En estos espacios habitan especies como coyotes, venados cola blanca, tlacuaches y murciélagos, cuya presencia, señalaron, refleja la importancia de mantener el equilibrio ecológico en la región.

En los operativos participaron dependencias como la la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras instancias locales, que coordinaron acciones para el retiro de estructuras y la vigilancia del territorio.

En tanto se mantiene el monitoreo en la zona, para evitar nuevas ocupaciones irregulares y garantizar la protección de los servicios ambientales.