Capturan a hombre por ataque a menor en calles de Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que agredió con un arma punzocortante a un menor de cuatro años, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe, donde los oficiales encontraron al niño con lesiones en la cabeza, mientras que el probable agresor estaba retenido y atado a un poste por vecinos, quienes lo sometieron tras presenciar el ataque.

De acuerdo con testimonios, el sujeto atacó al menor sin motivo aparente, por lo que personas en el lugar intervinieron para evitar que continuara con la agresión y lo mantuvieron asegurado hasta la llegada de la policía.

Paramédicos atendieron al menor, quien fue diagnosticado con probable fractura de cráneo, por lo que fue trasladado a un hospital; posteriormente, un helicóptero Cóndor lo trasladó para su atención especializada en el Hospital Pediátrico de Legaria.

El agresor también fue llevado a un centro médico, bajo custodia policial, debido a lesiones en la cabeza y golpes en el cuerpo.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que determinará la situación jurídica del detenido.

De acuerdo con información oficial, el hombre podría estar relacionado con un hecho previo ocurrido en febrero, cuando ingresó a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a empleados.

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