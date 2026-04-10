Brugada plantea crear fondo internacional contra la pobreza

Al clausurar los trabajos del encuentro internacional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso la creación de un fondo global destinado a combatir la pobreza y fortalecer políticas de cuidados desde el ámbito local.

Ante representantes de 140 gobiernos de 32 países, que se reunieron en la Ciudad de México del 8 al 10 de abril, Brugada planteó que este mecanismo financie proyectos innovadores en distintas ciudades, con énfasis en programas sociales y servicios públicos.

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Los recursos podrían destinarse a renta básica, infraestructura y procesos de innovación en servicios públicos, con reglas claras de evaluación y selección”, explicó.

Detalló que la meta, a mediano plazo, será impulsar acciones replicables en otras urbes que contribuyan a reducir desigualdades y consolidar sistemas públicos de cuidados.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, Brugada también propuso diseñar un índice global de pobreza multidimensional que incluya variables relacionadas con los cuidados, con el objetivo de medir avances no sólo en ingresos, sino en bienestar y condiciones de vida.

Esto permitiría visibilizar el trabajo de cuidados y hasta construir una medición global de su impacto económico”, señaló.

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Insistió en que las ciudades pueden asumir un papel más activo frente a los desafíos globales y llamó a crear un programa de “ciudades refugio”, para recibir a personas desplazadas por conflictos armados.

Avancemos en convertir a la CGLU en un modelo de lucha contra las desigualdades y en un espacio que construya sistemas públicos de cuidados”, concluyó.

*DRR*