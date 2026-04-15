Solicitan revisión de mochilas en escuelas de zonas con mayores índices delictivos

Después de que Excélsior dio a conocer que en el regreso a clases no hubo revisión de mochilas en la Escuela Secundaria Técnica número 15 en Azcapotzalco, donde hace un mes un alumno ingresó con un arma, ni en secundarias de la Cuauhtémoc, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez, expresó que urgen las revisiones de mochilas, sobre todo en planteles ubicados en las zonas con mayores índices delictivos.

En nuestra experiencia, las escuelas ubicadas en las zonas con mayores índices de violencia, son las que también presentan problemas al interior y sería importante poner en marcha revisión de mochilas en esas escuelas”, dijo Sánchez Martínez en entrevista.

Y expresó que no se deben minimizar los casos en los que alumnos han ingresado con armas de fuego o punzocortantes a sus escuelas, “algunos podrían decir que son pocos casos, pero esos casos ya nos hablan de que urge atender el tema”.

Recordó que las escuelas que han tenido algún problema de alumnos que han ingreso con armas, pueden pedir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizar operativos de revisión de mochilas “el primer operativo puede ser sorpresa, que la SSC realice revisión de mochilas por un par de semanas, después capacitar al personal de la escuela para que realice las revisiones de mochilas”.

Sánchez Martínez consideró que la experiencia de la Unión Nacional de Padres de Familia en otros estados, como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas ha demostrado que lo ideal es que las revisiones las lleve a cabo personal de los planteles educativos y no los padres de familia.

No se recomienda mucho que sean los propios papás de manera cotidiana, porque luego hay un sesgo y ya ha ocurrido que un papá resultó ser familiar o conocido o muy amigo de chicos que sí tenían en la mochila armas o drogas, en lugar de pasarlo a las autoridades, no avisaban” recordó.

Cabe recordar que en la Secundaria Técnica número 15 en Azcapotzalco, donde hace un mes ingresó un alumno de primero de secundaria con una pistola .9 milímetros, los padres de familia, en coordinación con los maestros, los días siguientes revisaron las mochilas.

El director Fred Guerrero Balanzar detalló a este diario que los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecen que los padres deben hacer la revisión.

Al respecto, el director expuso que se requieren modificaciones a los lineamientos de la SEP, para que las autoridades de las escuelas que necesiten hacer revisiones de mochilas, aunque no hayan tenido ningún incidente, tengan facultades para hacerlo, aunque no participen los padres de familia.

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