Desperfecto eléctrico deja sin servicio tramo en Línea 3 del Metro
El Metro informó que la CFE atiende la falla para que el servicio se pueda restablecer en toda la Línea
El Metro de la Ciudad de México informó que se presentó una falla en la Línea 3, por lo que el servicio solo es continuo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, de Copilco a Universidad se cuenta con apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
“Debido a un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema, se ofrece servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Angel de Quevedo en Línea 3. No se ofrece servicio de trenes de Copilco a Universidad”, se informó en redes sociales.
La Comisión Federal de Electricidad ya trabaja en la zona para poder reparar el desperfecto y el servicio pueda operar con normalidad.
“Personal de @CFEmx labora en el lugar para restablecer el servicio a la brevedad. Atiende las indicaciones del personal Sistema en todo momento”.
Los usuarios manifestaron su molestia por esta falla en redes sociales:
- En la #linea3 se requiere mas vagones !!!!! Urge es un caos
- En Metro CU solo cerraron las rejas y ya, ni siquiera dejan pasar al otro lado, y los RTP brillando por su Ausencia
- Pues no hay transporte de universidad a Miguel Ángel
- Deberían avisar en todas las estaciones desde el inicio para no perder el tiempo dentro del metro y buscar alternativas. Cómo es posible que no haya una red eléctrica alterna sólo para el Metro!!!!!
- Y mínimo no pueden enviar RTP de universidad a Miguel Ángel de Quevedo?
- No mamen la línea 3 lleva mal desde hace sé, ya arreglen su pinche desmadre. LA GENTE TIENE QUE IR A TRABAJAR
A las 19:21 el Metro informó que aún se trabaja para restablecer el servicio, además de insistir que la falla fue externa al STC.
Continúan los trabajos en coordinación con la #CFE para normalizar y reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema. Se ofrece servicio de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo en ambos sentidos. No hay servicio de trenes en Copilco y Universidad. Toma previsiones”.
Además, un tren tuvo que ser desalojado al quedarse detenido en el túnel: “Por seguridad, fue necesario descender a personas usuarias de un tren en túnel, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial. Se prevé restablecer la operación total en breve. Agradezco su comprensión”, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.
*DRR*