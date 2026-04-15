Desperfecto eléctrico deja sin servicio tramo en Línea 3 del Metro

El Metro de la Ciudad de México informó que se presentó una falla en la Línea 3, por lo que el servicio solo es continuo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, de Copilco a Universidad se cuenta con apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

“Debido a un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema, se ofrece servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Angel de Quevedo en Línea 3. No se ofrece servicio de trenes de Copilco a Universidad”, se informó en redes sociales.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

La Comisión Federal de Electricidad ya trabaja en la zona para poder reparar el desperfecto y el servicio pueda operar con normalidad.

“Personal de @CFEmx labora en el lugar para restablecer el servicio a la brevedad. Atiende las indicaciones del personal Sistema en todo momento”.

Los usuarios manifestaron su molestia por esta falla en redes sociales:

En la #linea3 se requiere mas vagones !!!!! Urge es un caos

En Metro CU solo cerraron las rejas y ya, ni siquiera dejan pasar al otro lado, y los RTP brillando por su Ausencia

Pues no hay transporte de universidad a Miguel Ángel

Deberían avisar en todas las estaciones desde el inicio para no perder el tiempo dentro del metro y buscar alternativas. Cómo es posible que no haya una red eléctrica alterna sólo para el Metro!!!!!

Y mínimo no pueden enviar RTP de universidad a Miguel Ángel de Quevedo?

No mamen la línea 3 lleva mal desde hace sé, ya arreglen su pinche desmadre. LA GENTE TIENE QUE IR A TRABAJAR

Foto: Marco Nájera | Excélsior

A las 19:21 el Metro informó que aún se trabaja para restablecer el servicio, además de insistir que la falla fue externa al STC.

Continúan los trabajos en coordinación con la #CFE para normalizar y reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema. Se ofrece servicio de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo en ambos sentidos. No hay servicio de trenes en Copilco y Universidad. Toma previsiones”.

Además, un tren tuvo que ser desalojado al quedarse detenido en el túnel: “Por seguridad, fue necesario descender a personas usuarias de un tren en túnel, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial. Se prevé restablecer la operación total en breve. Agradezco su comprensión”, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

*DRR*