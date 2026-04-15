Brugada apuesta por home office en CDMX por el Mundial; "estamos trabajando en alianza"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que su administración ya trabaja con la iniciativa privada para implementar esquemas de home office durante el Mundial 2026, con el objetivo de reducir el tráfico en las principales vialidades de la capital.

“Estamos trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el Mundial (…) necesitamos que haya menos tráfico, menos emisiones de CO₂, porque la principal fuente de contaminación es el transporte privado”, afirmó.

La mandataria recordó que este modelo laboral ya fue aplicado durante la pandemia de covid-19, cuando se convirtió en una necesidad, y aseguró que podría ser clave ante la alta demanda de movilidad que se prevé durante la justa mundialista, en la que la Ciudad de México será sede de cinco partidos.

Home office para evitar caos vial en el Mundial

Brugada hizo un llamado directo a empresarios y actores económicos para sumarse a esta estrategia, destacando que el trabajo remoto puede contribuir significativamente a mejorar la calidad del aire.

“Hago una convocatoria a empresarios y actores económicos para que podamos hacer una alianza. El trabajo desde casa puede ayudarnos a tener aire limpio durante el Mundial”, insistió.

Además, reveló que su gobierno analiza junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) posibles ajustes en las actividades escolares durante ese periodo, como parte de un plan integral para disminuir la carga vehicular.

Las 10 medidas para un Mundial sustentable en CDMX

El impulso al home office forma parte de un paquete de 10 acciones ambientales que el gobierno capitalino busca implementar para garantizar un Mundial sustentable. Entre las principales medidas destacan:

Reducción de plásticos de un solo uso

Promoción de la economía circular

Uso de mobiliario urbano sustentable

Impulso a productos locales como botanas elaboradas con nopal, miel y amaranto

Instalación de estaciones de reciclaje

Creación de rutas turísticas sustentables

Colocación de un millón de flores producidas en Xochimilco en avenidas principales

“Es una convocatoria a transformar nuestros hábitos y vivir el Mundial con responsabilidad ambiental”, expresó Brugada.

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