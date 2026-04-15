Bandas se enfrentan a balazos en Miguel Hidalgo; hay dos detenidos

Un enfrentamiento a balazos, entre integrantes de grupos delictivos, dejó como saldo un joven y un menor de edad detenidos, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue alrededor de las 18:00 horas, en un inmueble de la calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac Primera Sección, donde se reportaron disparos de arma de fuego.

Vecinos señalaron a elementos policíacos que hubo un intercambio de disparos entre varios sujetos y que los posibles responsables ingresaron a una vecindad ubicada en la misma calle.

Con la autorización de los habitantes de dichos inmuebles, los oficiales ingresaron y detuvieron a un joven de 20 años de edad y a uno que dijo tener 17 años, luego de una revisión preventiva realizada, les fue asegurada un arma de fuego corta.

Los dos posibles implicados, luego de ser enterados de sus derechos de ley, fueron presentados junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

*DRR*