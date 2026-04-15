Destacan a Zona Rosa como segundo corredor turístico de CDMX

Durante Semana Santa 2026, la Zona Rosa se consolidó como un punto clave de alto impacto económico, aseguró Carlos Villalobos, presidente de la Asociación Empresarial Por el México que Deseamos.

La organización afirmó que la Zona Rosa es reconocida como un corredor estratégico, donde se concentran más de 670 establecimientos, entre hoteles, bares y restaurantes, que recibieron a gran parte de los 1.4 millones de turistas entre el 30 de marzo y el 12 de abril.

Los comercios en Zona Rosa se prepararon activamente para recibir turistas, enfocándose en la atracción de afición internacional y, a pesar de las restricciones por las calles que están en remodelación, se registró una alta afluencia en restaurantes de la zona turística, con especial énfasis en el consumo de mariscos”, expresó.

La Zona Rosa, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, es un corredor clave con alta actividad.

Proyectando una fuerte recuperación turística y ocupación positiva de cara al Mundial 2026 y previamente durante Semana Santa, con más de 11 mil habitaciones, lo que representa el 21 por ciento de la oferta hotelera de la ciudad, siendo fundamental en la derrama económica”, agregó.

Los establecimientos en Zona Rosa continúan con la mejora de sus servicios para recibir la creciente afluencia turística, los hoteles en esta zona, junto con Reforma y el Centro Histórico, suelen llegar a ocupaciones superiores al 90 por ciento en temporadas altas y fines de semana especiales con lo cual se posiciona como el segundo corredor turístico más importante de la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró.

Y previó que la Ciudad de México registre un crecimiento de cuatro por ciento en el número de turistas respecto al año anterior, consolidándose como destino cultural y de compras.

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