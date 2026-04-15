Alcaldes plantan a diputados en predictamen del sistema de cuidados

Solo la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, además de representantes de seis alcaldías acudieron a la mesa de trabajo con diputados locales sobre el predictamen de la Ley del Sistema de Cuidados.

Sobre la ausencia de los alcaldes, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, comentó: “Entre las convocatorias un poco apresuradas y la falta de interés que tienen algunas alcaldías en este tema, este es el resultado, a nosotros nos avisaron ayer de la mesa”.

La mesa fue convocada por los presidentes de las dos comisiones dictaminadoras: los morenistas Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Víctor Gabriel Varela, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

En entrevista, la diputada Vadillo comentó: “Creo que es complicado que no hayan llegado, sobre todo porque era una gran oportunidad para que ellos nos compartieran sus experiencias. Creo que fue muy valioso lo que aportó la alcaldesa de Iztapalapa, en términos de las experiencias, pues cada gobierno local implementa ya un sistema de cuidados”.

Foto: Especial

Hubiera sido muy importante que los demás alcaldes nos compartieran qué están trabajando en materia de cuidados, sobre todo que sea una ley que agilice los procesos. No queremos venir a imponerle a las alcaldías ningún mecanismo que vaya a entorpecerles, por el contrario”.

Durante la mesa, tanto la alcaldesa Alavez como la diputada local del PAN, Lizzette Salgado, coincidieron en que para que el sistema de cuidados tenga éxito en la Ciudad de México, se deberán destinar partidas presupuestales a las alcaldías para el tema.

Tendríamos que abrir partidas presupuestales porque no las tenemos, no hay una partida para cuidados y hay que tener apertura de lo que implica el recurso, porque a veces no hay partidas para temas específicos", dijo la alcaldesa de Iztapalapa.

No queda del todo claro cómo se van a financiar esas responsabilidades, de las alcaldías en materia de cuidados, eso puede impactar en la calidad de los servicios", añadió la diputada Salgado.

En la mesa de trabajo también estuvieron representantes de las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

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