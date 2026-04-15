Personal de resguardo del Congreso CDMX solicita capacitación ante manifestaciones

Líderes sindicales y el director de resguardo del Congreso de la Ciudad de México expresaron al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, que no existe un protocolo para hacer frente a manifestaciones violentas y requieren mayor capacitación, pues el jueves pasado, durante la manifestación de Asamblea de Barrios, varios integrantes de resguardo quedaron con moretones y a uno incluso lo mordió un manifestante.

Necesitamos una capacitación más adecuada para manifestaciones, creo que esta es la época en la que más manifestaciones ha habido, son cada vez más violentas y necesitamos estar preparados", dijo el ingeniero Alberto Ojeda Garza, director de resguardo, durante una reunión con diputados.

Uno de los elementos de resguardo, Alberto Serrano, quien lleva 25 años de laborar en el Congreso local, expresó que hace años sí les daban capacitación constante, “pero cuando se dio la pandemia dejaron de dar los cursos. ¿Por qué? Porque esta administración y las otras anteriores no contemplan el presupuesto para la capacitación”, comentó.

Foto: Alberto Rodríguez | Cuartoscuro

En entrevista con Excélsior, Georgina Pacheco, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, expuso que a la Mesa Directiva le correspondía pedir desde un día antes de la sesión ordinaria del jueves pasado, que hubiera presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) afuera del recinto, pues ya sabían que habría manifestación de la Asamblea de Barrios.

La ley orgánica del Congreso local le otorga a la Mesa Directiva la responsabilidad de solicitar a la SSC los protocolos correspondientes para la seguridad, no solo de los diputados, sino de todos los que aquí trabajan, porque los policías llegaron cuando ya estaba la situación violenta, cuando todos estábamos en riesgo”, afirmó Pacheco.

Al respecto, Sesma expuso: “Lo que dicen, que es mi responsabilidad estar hablándole a seguridad no es mi responsabilidad, en los manuales está que es la Oficialía Mayor, pero no le voy a echar la culpa. Soy copartícipe de lo que suceda aquí, si puedo abonar a llamar a seguridad, lo voy a hacer”.

Pacheco detalló que está pendiente resolver la situación laboral de personal de resguardo, porque hasta 2018 eran personal de confianza y ese año les dieron la base, pero los basificaron en la categoría de auxiliar operativo, no en una categoría de seguridad.

Foto: Alberto Rodríguez | Cuartoscuro

En la reunión. Sesma leyó una propuesta para organizar talleres de capacitación para personal de resguardo y diseñar un protocolo para manifestaciones, entre otros puntos; los líderes sindicales y representantes de resguardo tienen hasta el viernes para enviar observaciones y el 22 de abril habrá una nueva mesa de trabajo.

En la reunión también participaron los diputados Andrés Atayde, presidente de la Jucopo; Manuel Talayero, coordinador de la bancada del PVEM y Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria por el Comercio Feminista e Incluyente.

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