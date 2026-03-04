Cachan a alumno armado en secundaria de Azcapotzalco, CDMX

Una movilización de unidades de la policía de la Ciudad de México se registró en la Escuela Secundaria Técnica No. 15 “Pablo Hope Hope”, ubicada sobre avenida Azcapotzalco-La Villa, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Azcapotzalco, tras el reporte de un alumno que presuntamente portaba un arma de fuego dentro del plantel educativo.

De acuerdo con versiones de padres de familia, la situación se conoció inicialmente a través de grupos de WhatsApp de estudiantes, donde algunos adolescentes alertaron a sus familiares sobre la presencia de un estudiante de primer grado, grupo “D”, que habría mostrado un arma.

¿Faltó comunicado de la escuela?

Patrullas llegaron al plantel Ricardo Vitela

Una madre de familia, identificada como Susana Jiménez, señaló que la escuela no emitió una comunicación oficial inmediata a los tutores.

A nosotros no nos informaron por parte de la escuela, como siempre. Aquí pasan muchas cosas extrañas; no es la primera vez que se habla de que entran con armas. Tengo entendido que sería la segunda ocasión. Nos enteramos por los grupos de WhatsApp porque un niño avisó a su mamá que había otro alumno amenazando con un arma de fuego”, explicó la madre de familia.

Intervienen autoridades de seguridad

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron al plantel para verificar los hechos y entrevistarse con autoridades escolares.

Las autoridades ingresaron al centro educativo con el objetivo de confirmar la denuncia y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes.

Este tipo de acciones forman parte de las estrategias de seguridad escolar que autoridades capitalinas han reforzado en los últimos años ante reportes de riesgo dentro de planteles educativos.

Padres de familia fueron por sus hijos

Ante la presencia policial, padres y madres de familia acudieron a la secundaria para retirar a sus hijos e hijas. La entrega de estudiantes se realizó de manera minuciosa y controlada por parte del personal del plantel.

Hasta el momento, la información se mantiene bajo hermetismo por parte de las autoridades escolares y de seguridad. Se informó que el caso fue turnado al Ministerio Público, donde se dará seguimiento a los hechos.

Por tratarse de un menor de edad, la identidad del estudiante y de sus tutores permanece reservada, conforme a los protocolos de protección de datos y derechos de la niñez.

