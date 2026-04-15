Más de 7 mmdp recibirán alcaldías de la CDMX; ¿cuál recibió más?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó este miércoles que las participaciones de ingresos federales e incentivos durante el primer trimestre de 2026 para las 16 alcaldías capitalinas ascendieron a 7 mil 102 millones 293 mil 812 pesos.

La alcaldía con más participaciones federales fue Iztapalapa con 970 millones 44 mil 964 pesos, se informó en un acuerdo publicado en la Gaceta oficial. Le siguió Cuauhtémoc con 662 millones 813 mil 576 y luego Gustavo A. Madero con 662 millones 16 mil 269 pesos.

Después Álvaro Obregón con más de 561 millones; Miguel Hidalgo con más de 522; Tlalpan con más de 512; Azcapotzalco con más de 425; Coyoacán con más de 420; Benito Juárez con más de 415.

Participaciones por Alcaldía CDMX 2026

Participaciones Federales por Alcaldía (Primer Trimestre 2026)

Venustiano Carranza con más de 334; Xochimilco con más de 332; Tláhuac con más de 283; Iztacalco con más de 276; Milpa Alta con más de 275; Cuajimalpa con más de 236. La alcaldía con menos participaciones fue La Magdalena Contreras con 210 millones 185 mil 503 pesos.

Las participaciones son procedentes de conceptos como Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

El acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en ingresos federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026 fue publicado por la Subsecretaría de Egresos.

fdm