Montan escenario y torres de sonido para concierto de Andrea Bocelli

En el Zócalo capitalino cuadrillas de empresas especializadas avanzan en el montaje del escenario, audio, iluminación y pantallas para el concierto que ofrecerá el tenor italiano Andrea Bocelli este sábado 18 de abril a las 19:00 horas.

Por primera vez, desde que se llevan a cabo conciertos gratuitos en la plancha de la Constitución, se instalarán seis torres gigantes, de aproximadamente 18 metros de altura, que servirán como soporte principal del sistema de sonido.

Con apoyo de grúas, las estructuras metálicas son levantadas para colocar en estas torres bocinas de alta potencia que permitirán que la voz del interprete de “Con te partirò”, alcance varios puntos del Centro Histórico.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Un empleado de Alegra, la empresa encargada del montaje, dijo a Excélsior que el sistema está diseñado para cubrir un amplio perímetro.

El sonido va a ser de 360 grados, envolvente y de gran potencia, para que se escuche perfectamente en todo el Zócalo y más allá”, explicó el trabajador mientras se ataba a un arnés para escalar la torre metálica e iniciar con la colocación de bocinas y aparatos amplificadores.

Precisó que el audio tendrá un alcance estimado de hasta dos kilómetros a la redonda, con equipos de alta fidelidad pensados para eventos masivos.

Asimismo, inició la instalación de receptores de video y pantallas gigantes que serán distribuidas en distintos puntos, con el fin de que los asistentes puedan seguir el concierto desde cualquier zona de la plaza.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Se van a colocar varias pantallas para que todos puedan ver el concierto, incluso si están lejos del escenario”, señaló.

En tanto, frente a la Catedral Metropolitana se lleva a cabo la colocación del escenario principal y del entarimado tubular que sostendrá el montaje escénico.

El recital de Bocelli, que ha sido aclamado en grandes escenarios del mundo, abrirá con la participación de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.

Se prevé que en los próximos días el Gobierno capitalino informe sobre el dispositivo de seguridad y movilidad que se implementará en el primer cuadro de la ciudad para garantizar la integridad de los miles de asistentes que se espera acudan a disfrutar de este concierto gratuito, que contará además con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Minería.

*DRR*