Regresaron a clases sin mochila segura

Hace un mes un alumno de primer año ingresó a la Secundaria Técnica número 15 con una pistola .9 milímetros con cuatro cartuchos útiles. Ayer, en el regreso a clases, en esa escuela de Azcapotzalco no hubo revisión de mochilas.

En un recorrido por otras escuelas de la alcaldía Cuauhtémoc tampoco se observó alguna medida así, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció que se pondrían en marcha operativos para revisar mochilas en las zonas que lo necesitaran.

“Vamos a revisar y definir zonas de la ciudad en donde se pueda echar a andar un operativo, en donde sean los padres de familia los que ayuden a revisar las mochilas. No en toda la ciudad, solo en algunos lugares que consideramos sea necesario”, dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada, el 5 de marzo, un día después de la detención del adolescente armado.

Diana, mamá de una alumna de primero de la Técnica 15 Pablo Hope Hope expresó que los padres de familia se organizaron con los maestros y el director para realizar revisión de mochilas algunos días antes de vacaciones de Semana Santa.

Consideró que después de lo ocurrido en marzo pasado lo ideal sería realizar revisiones diarias, “pero lamentablemente no contamos con todo el apoyo de los papás (…); somos muy contados los que sí queremos apoyar”.

El director del plantel, Fred Guerrero Balanzar, dijo que después del incidente habían hecho tres revisiones por semana y que “probablemente” el miércoles las hagan de nueva cuenta.

Al preguntarle sobre la conveniencia de realizar revisiones diarias para evitar que otro alumno introduzca un arma, el director comentó que la limitante que tienen es que las revisiones sólo las pueden hacer los padres de familia, pues así lo ha definido la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que están sujetos a la disponibilidad de los padres.

Fred Guerrero, director de la escuela Pablo Hope Hope, cree que mañana habrá revisión de mochilas. Héctor López

Consideró que las escuelas necesitan tener mayores facultades para revisar mochilas incluso si los padres no están presentes.

Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, explicó a este diario que en la Técnica 15, por los hechos ocurridos hace un mes, “tiene la facultad de solicitar (operativos de revisión) a la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

En el caso de otros planteles, como la Secundaria 2, Ana María Berlanga, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, ayer tampoco se realizaron revisiones de mochilas, a pesar de que los padres consideran que es urgente implementar operativos.

“Los padres de familia consideramos que sí se necesita una revisión de mochilas aquí, porque tengo un sobrino que va en la primaria República de Cuba, a unas cuadras de aquí y ya los niños llevaban navajas y botellitas con alcohol, entonces allá ya están revisando las mochilas y se debería hacer también aquí”, dijo José Antonio, padre de familia.

La directora del plantel, Martha Guadalupe Morales Fernández, relató que al inicio del ciclo escolar los padres de familia firmaron una autorización para revisión de mochilas.

“La única cuestión que a veces nos detiene es que tiene que ser revisada por padres de familia y es un poco complicado porque por el trabajo o porque tienen que llevar a sus otros hijos a otras escuelas no pueden”, dijo.

Detalló que tienen planeada “una revisión de mochila probablemente para la siguiente semana que estarán los papás, pero a veces sí es necesario que gente externa venga, expertos en revisiones”.

Este diario consultó al Gobierno de la Ciudad de México y a la Autoridad Educativa de la Ciudad de México si iniciaron con las medidas que anunció el gobierno local.

La otra estrategia que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció hace un mes fue “platicar con ellos (los padres de familia) y garantizar que desde casa podamos influir, para evitar que los jóvenes lleven armas a las escuelas”.

En ese sentido, Silvia, madre de familia de la Secundaria Técnica 15, expresó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les dio pláticas a los padres:

“Sobre la importancia de la comunicación con los hijos referente a evitar la violencia, que no porten objetos inadecuados en la escuela, y que como papás responsables no dejemos en casa ciertos objetos a su alcance”.