Semivolcadura de pipa cargada con diésel causa alarma en Álvaro Obregón

Una fuerte movilización de equipos de emergencia se registró esta tarde de viernes en la zona del Eje 5 Poniente Alta Tensión, a la altura de la colonia Real del Monte, por una pipa de doble semirremolque que quedó ladeada con 35 mil litros de diésel.

El conductor de la pipa, con razón social Transportes Arlequín, intentó dar la vuelta en uno de los retornos cercanos a la terminal de autobuses de Observatorio, cuando las llantas del primer remolque pegan con la banqueta y provocó que quedara ladeada con riesgo de volcarse.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

El eje 5 Poniente Alta Tensión quedó cerrado en ambas direcciones y acordonado en el tramo de Río Tacubaya y camino viejo a Toluca para resguardar el área de trabajo de los equipos de emergencia, como personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón y elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Para reincorporar el primer remolque se utilizaron dos grúas brigadier de la Subsecretaría de control de tránsito de la policía capitalina, se armó un dispositivo de protocolo de seguridad durante las maniobras por parte de los equipos de emergencia ya mencionados.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Cabe señalar que únicamente se torcieron las mangueras de conexión del remolque sin registrarse fuga del combustible.

Por las labores para reincorporar la pipa con diésel, la movilidad en la zona se vio muy afectada, ya que es un crucero para el flujo de autobuses que salen y entran a la Terminal de Observatorio.

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