Detienen a 5 integrantes de Los Mancilla por robo de vehículos en CDMX

Elementos policiacos detuvieron a 5 miembros del grupo delictivo "Los Mancilla", dedicados al robo de vehículos de la marca Nissan, quienes utilizan un taxi para vigilar a sus víctimas y como muro después de los robos.

Se trata de Fernando "N", de 41 años, identificado como líder del grupo delictivo quien cuenta con antecedentes delictivos por encubrimiento por receptación en 2022, delitos contra la salud en 2023, y tiene una orden de aprehensión vigente por Robo de vehículo; Claudia Mireya "N", de 39 años, esposa de Fernando, y encargada de vigilar los inmuebles y resguardar la documentación de los vehículos robados.

También fueron detenidos tres de sus colaboradores Marel "N" de 20 años, Mishelle Esther "N" de 27 años, e Irving Isaac Alarcón Ibarra de 28 años.

"#Importante | En el marco de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes instruida por la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, se ejecutaron tres órdenes de cateo en predios de @Alc_Iztapalapa ligados a un grupo delictivo vinculado a 11 carpetas de investigación por este delito. Durante las intervenciones se aseguraron 50 toneladas de piezas automotrices".

"Fue detenido Fernando "N", identificado como presunto líder de dicho grupo y quien cuenta con antecedentes delictivos por encubrimiento por receptación y delitos contra la salud; además, tiene una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo".

"También se detuvo a cuatro de sus colaboradores, se aseguraron cerca de 200 dosis de aparente droga, un arma de fuego, cartuchos útiles, placas de circulación con reporte de robo, documentación diversa, juegos de llaves y tres escáneres".

"Seguimos trabajando para identificar y detener a los generadores de violencia, desarticular células delictivas, atender todas las denuncias ciudadanas y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez a través de sus redes sociales.

Los sospechosos y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien iniciará las investigaciones y determinará su situación jurídica.