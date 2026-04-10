¿Por qué el servicio del Metro es particularmente lento este viernes?

Miles de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro enfrentan este viernes largos tiempos de espera, trenes saturados y andenes abarrotados debido a la reducción en la operación del servicio, que apenas alcanza 58 por ciento de su capacidad.

La disminución en la circulación de trenes se debe a la aplicación de “brazos caídos” por parte del Sindicato de Trabajadores del Metro, que suspendió horas extra y limitó labores técnicas y operativas como medida de presión ante la falta de acuerdos con el gobierno capitalino.

De acuerdo con el reporte operativo, la reducción fue generalizada y alcanzó a las 12 líneas de la red, aunque es más evidente en rutas de alta demanda, como las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B, donde los usuarios padecen tiempos de espera de hasta 20 minutos o media hora para el paso de trenes.

Foto: @Diegordz_tzm

En la Línea 1 circulan 10 de 28 trenes; en la 2, 21 de 18; en la Línea 3, 20 de 35; en la 8 circulan 16 trenes de 23 y en la Línea B, 16 de 25 trenes, situación que pone en evidencia la disminución del servicio.

El impacto se reflejó desde las primeras horas del día, las estaciones con alta afluencia registraron retrasos prolongados y trenes que circulaban al límite de su capacidad, lo que complicó los traslados de miles de capitalinos en plena hora pico. En los andenes, cientos de usuarios debían enfrentar largas filas.

El sindicato atribuyó esta situación a la falta de personal y al ausentismo derivado del conflicto laboral, mientras que autoridades capitalinas sostienen que el diálogo continúa.

Diálogo avanza con sindicato

Adrián Rubalcava, director general del Metro, dijo que “si bien el proceso de negociación con el SNTSTC ha sido lento, avanza en la forma correcta” con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

Agregó que ante la afectación al sistema, debido a que un sector de trabajadores no está laborando horas extras como medida de protesta, “hay interés de la Jefa de Gobierno de mejorar las condiciones laborales de la base trabajadora, lo cual debe suceder a la par de la optimización del servicio al público usuario de las 12 líneas de la red”.

Insistió en que las negociaciones continúan y se están revisando temas como “compactaciones salariales y condiciones laborales”, en coordinación con autoridades de movilidad.

Foto: @romaaansx

Sin embargo, recalcó que la propuesta que permitirá dar respuesta a la representación sindical “está en revisión y deberá ser aprobada por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina”.

En un comunicado, Rubalcava detalló que también se busca alcanzar un acuerdo que beneficie al Metro, “en cuanto a ahorros en el ejercicio presupuestal para direccionar los recursos a mejoras en la operación y de igual forma cumplir con las demandas de los trabajadores”.

Por último, solicitó la comprensión y paciencia del público usuario por las afectaciones al servicio que se registran este viernes.

*DRR*