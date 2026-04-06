Subsidio a gasolinas es de 5 mil millones de pesos semanales: Sheinbaum

Ante el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y el alza en el precio del petróleo, el subsidio a los combustibles en México es del orden de los cinco mil millones de pesos, informó la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo insistió en que hay un acuerdo con los empresarios del ramo de los combustibles para que mantengan el precio de la gasolina magna en 24:00 pesos o menos y el diésel en 28.28 pesos.

Para que tengan ustedes una idea, en una semana lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de cinco mil millones de pesos, en una semana, de lo que estamos compensando para el precio. Entonces, no podemos permitir que los gasolineros se pasen".

El precio de la gasolina magna debería ser de alrededor de 33 pesos, sin embargo, se mantiene en 24 pesos gracias a la aplicación del IEPS. Héctor López

“Pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina magna ni del diésel. Es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas y no puede ser que los gasolineros pues se pasen de lanza”, sentenció Sheinbaum.

El precio de la gasolina magna debería ser de alrededor de 33 pesos, sin embargo, se mantiene en 24 pesos gracias a la aplicación del IEPS.

En tanto, dijo la presidenta a Pemex se le ha inyectado tres mil millones de pesos semanales para compensar las pérdidas por cada semana para sobrellevar la situación que la paraestatal tiene por el incremento al precio del petróleo.

Recordó que el precio del petróleo pasó de alrededor de 60 dólares a cien por barril, debido al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

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