Cae segundo implicado en homicidio de regidor de Reynosa, Tamaulipas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Ángel “N”, señalado como probable autor material del homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien se desempeñaba como regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Con su captura, ya son dos los implicados puestos a disposición de la autoridad judicial por este caso.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando la víctima de 27 años fue privada de la vida al interior de un inmueble en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las indagatorias, apoyadas en cámaras de videovigilancia, entrevistas y análisis técnico, permitieron identificar a Ángel “N” y a Yael “N” como los probables responsables, por lo que un juez otorgó las órdenes de aprehensión en su contra.

Ángel “N” fue localizado y detenido el 9 de abril de 2026 en Tecámac, Estado de México, en un operativo coordinado, posteriormente fue trasladado al Reclusorio Norte, donde enfrentará el proceso penal.

En tanto, Yael “N” ya se encontraba detenido desde diciembre de 2025, cuando fue asegurado en posesión de droga; tras las investigaciones, fue identificado como coautor del homicidio y también quedó a disposición por este delito.

Ambos imputados enfrentarán proceso por homicidio calificado, mientras la autoridad judicial determina su situación jurídica.

La Fiscalía señaló que el caso es resultado de una investigación coordinada para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

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