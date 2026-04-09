Detienen a dos por robar dinero para compra de coche anunciado en redes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres que robaron a una persona, quien acordó reunirse con ellos para comprar un vehículo que se anunció en redes sociales; sin embargo, esto fue una trampa para despojarlo del efectivo.

El robo ocurrió en calles de la colonia Alianza Popular Revolucionaria, de la alcaldía Coyoacán, en donde fue citada para la compraventa del automóvil.

Mientras circulaban por el cruce de la carretera vieja Xochimilco-Tulyehualco y el callejón Las Flores, los policías fueron solicitados por un hombre de 30 años de edad, quien refirió que deseaba adquirir un vehículo que vio anunciado por una plataforma de redes sociales, por lo que se contactó con dos personas”, informó la SSC.

Una vez que se encontró con ambo sujetos, lo amenazaron y despojaron del dinero que llevaba apara realizar la compra, una vez que tuvieron el efectivo se dieron a la figa a bordo de una automóvil.

Foto: SSC

Aseguran réplica de arma

La víctima proporcionó las características de la unidad para que pudieran dar con su paradero y detener a los implicados en el robo.

Los uniformados interceptaron a los probables responsables en la avenida Escuela Naval, de la colonia Alianza Popular Revolucionaria, en la alcaldía Coyoacán, donde les realizaron una revisión preventiva, en apego a los protocolos de actuación policial”.

El resultado de la revisión fue el aseguramiento de la réplica de un arma de fuego, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que escapaban.

Foto: SSC

Los policías de la SSC procedieron con la detención de los hombres de 23 y 65 años de edad, les informaron sus derechos y los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Realizar compras seguras

Al no tratarse de un caso aislado, la SSC recordó a la población que en caso de querer comprar un vehículo que se anuncia en redes sociales, es preferible hacerlo en comercios establecidos o plataformas empresariales formales.

Foto: SSC

También se puede acudir a los Módulos de Compra Segura que opera la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, ubicados en Dr. José María Vértiz 59, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Enrique Contel s/n, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

También se puede solicitar, desde la aplicación "Mi Policía”, el acompañamiento de un oficial durante la compra de un automóvil.

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