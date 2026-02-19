Operativo en La Nueva Viga por Cuaresma; precios de pescados y mariscos

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la alcaldía de Iztapalapa, autoridades de la Central de Abasto, La Nueva Viga y la Secretaría de Salud capitalina, puso en marcha un operativo especial con motivo del inicio de la Cuaresma, con el objetivo de reforzar las medidas de manejo higiénico de productos del mar.

Operativo en La Nueva Viga. Ricardo Vitela

La secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, destacó la importancia de mantener cuidados especiales en el consumo de pescados y mariscos, al señalar que no sólo se trata de una alimentación adecuada, sino también de garantizar la seguridad sanitaria.

Es una época muy importante para comer pescado y mariscos, aunque tiene que ser todo el año. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que comer pescados y mariscos dos o tres veces a la semana, pero no sólo la nutrición, sino la seguridad. Por eso es tan importante el trabajo que hace la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud: por un lado capacitar, entrenar, dar lineamientos para que los que venden los pescados puedan hacerlo de una manera higiénica, y por otro lado dar las recomendaciones a las personas sobre las características que tienen que tener los pescados y mariscos para asegurarnos de que están frescos”, afirmó.

Operativo en La Nueva Viga. Ricardo Vitela

Por su parte, la titular de la Central de Abasto, Mónica Pacheco, informó que la CEDA se encuentra preparada con un operativo especial para facilitar el acceso de los compradores, reforzar la seguridad y garantizar los mejores precios en La Nueva Viga durante esta temporada de alta demanda.

Explicó que, en coordinación con la administración de La Nueva Viga, se habilitaron estacionamientos y se reforzaron las labores logísticas para atender a los consumidores, además de mantener precios competitivos para beneficio de las familias capitalinas.

Comerciantes aseguran incremento mínimo en precios

Operativo en La Nueva Viga. Ricardo Vitela

Comerciantes del centro de distribución señalaron que el incremento en los precios de los productos del mar ha sido mínimo, lo que permite mantener una amplia oferta accesible para el público.

Consumidores coincidieron en que los precios se mantienen relativamente estables, lo que les permite continuar con la tradición de consumir pescado y mariscos durante esta temporada.

La señora Talia, una de las compradoras, comentó:

La verdad, los veo muy bien. Yo vengo cada 15 días, el incremento es muy poco y se entiende por las épocas, cuando ellos más tienen una ganancia, y cuánto tengo destinado. Ahorita llevo unos mil 500 pesos aproximadamente para cuatro días”.

En tanto, la señora Ruth señaló:

Tenemos un antojo, vamos a festejar el cumpleaños de mi hermana, le vamos a hacer su caldito de pescado y unas mojarras fritas. La verdad es que sí ha subido, sí se nota, pero hoy sentimos que los precios están accesibles. Hoy, quién sabe mañana, ¿verdad? Mañana es vigilia”.

Precios en La Nueva Viga

Operativo en La Nueva Viga. Ricardo Vitela

Actualmente, los precios oscilan entre los 55 pesos por kilo de mojarra, dependiendo del tamaño, hasta los 320 pesos por kilo de salmón. En el caso de los camarones, los costos van de los 100 a los 265 pesos por kilo, con presupuestos promedio por persona que van de los 2 mil a los 3 mil pesos para la compra de pescados y mariscos en La Nueva Viga.

*mvg*