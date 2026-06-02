La aparición de una niña fantasma que desató miedo en un centro comercial de México| VIDEO

Las redes sociales vuelven a estar divididas por un video que ha causado escalofríos entre miles de usuarios. La grabación muestra lo que aparentemente sería una niña vestida de blanco dentro de un centro comercial completamente vacío durante la noche.

El material fue compartido en TikTok por el usuario @danyspin23 y rápidamente comenzó a acumular reproducciones y reacciones de personas intrigadas por lo que aparece en las imágenes.

De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron mientras varios trabajadores realizaban labores de remodelación en el inmueble fuera del horario de atención al público. Debido a que el centro comercial se encontraba cerrado, únicamente el personal encargado de los trabajos permanecía en el lugar.

Sin embargo, lo que parecía ser una jornada laboral común terminó convirtiéndose en una experiencia que muchos calificaron como aterradora.

La extraña figura detrás de una columna

En el video puede observarse cómo una pequeña figura vestida de blanco aparece detrás de una de las columnas del centro comercial.

La supuesta niña parece asomarse brevemente mientras los trabajadores observan con atención lo que sucede frente a ellos. Segundos después, la figura cruza rápidamente hacia otro extremo del pasillo y desaparece detrás de otro de los pilares.

La reacción de quienes se encontraban en el lugar llamó especialmente la atención de los usuarios, pues al percatarse de la presencia de la extraña silueta, varios de ellos parecen mostrar nerviosismo.

Según los comentarios que acompañan la publicación, algunos trabajadores decidieron alejarse del sitio tras presenciar la escena, convencidos de que habían visto algo fuera de lo común.

centro comercial

Aunque la grabación dura apenas unos segundos, fue suficiente para que miles de personas comenzaran a compartir teorías sobre lo que realmente ocurrió aquella noche.

¿Fantasma o una simple ilusión? El debate estalla en redes

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos virales, las opiniones no tardaron en dividirse.

Por un lado, numerosos usuarios aseguraron que el video muestra una auténtica aparición paranormal. Algunos señalaron detalles que, según ellos, resultan difíciles de explicar, como la forma en que la figura parece desplazarse o la aparente ausencia de piernas durante algunos momentos de la grabación.

Incluso hubo quienes afirmaron que la supuesta niña parecía flotar mientras se movía entre las columnas del centro comercial, lo que incrementó las especulaciones sobre un posible fenómeno sobrenatural.

Los comentarios de quienes creen en la existencia de fantasmas inundaron la publicación, convirtiéndola en uno de los temas más comentados entre los aficionados a las historias paranormales.

Los escépticos también tienen su teoría

Muchos internautas consideraron que el video podría tratarse de un montaje elaborado para generar viralidad en TikTok. Otros sugirieron que las imágenes pudieron haber sido editadas o incluso creadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Entre las teorías más repetidas destaca la posibilidad de que una persona real participara en la grabación para simular la supuesta aparición y provocar una reacción entre los trabajadores.

También hubo quienes señalaron que la calidad del video y la distancia desde donde fue captada la figura dificultan determinar con precisión qué aparece realmente en pantalla.

Por ello, hasta ahora no existe ninguna evidencia que confirme que se trate de un fenómeno paranormal auténtico.

Trabajadores de centros comerciales comparten experiencias similares

Más allá de las teorías y especulaciones, el video motivó a otros usuarios a compartir experiencias que aseguran haber vivido en centros comerciales y edificios vacíos durante horarios nocturnos.

Algunas personas afirmaron haber escuchado ruidos extraños cuando realizaban labores de mantenimiento, mientras que otras aseguraron haber visto sombras o figuras inexplicables en áreas donde aparentemente no había nadie.

centro comercial

Estos testimonios alimentaron aún más el interés por la grabación y contribuyeron a que el debate continuara creciendo en distintas plataformas digitales.