HotSpanish lanza reto en redes y promete regresar a un participante de La Mansión VIP

Roberto González, mejor conocido como HotSpanish en redes sociales, volvió a generar conversación tras lanzar un reto a sus seguidores que podría cambiar el rumbo de La Mansión VIP.

El influencer propuso que, si alcanza los 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, traerá de regreso a uno de los participantes eliminados del reality, decisión que, según explicó, quedaría en manos del público.

Foto: Instagram hotspanishreal

La reacción en redes no se hizo esperar

La propuesta desató una ola de comentarios entre los seguidores del programa, quienes rápidamente comenzaron a mencionar a sus favoritos para volver a la competencia. Entre los nombres más repetidos destacan Queen Buenrostro y Naim Darrechi.

A través de sus historias, el creador de contenido fue directo con la dinámica: alcanzar la meta significaría una “resurrección” dentro del reality, lo que aumentó aún más la expectativa entre los fans.

La presencia de Queen ha estado ligada a temas de relaciones personales dentro del show, especialmente por su relación con “Suavecito”, lo que ha generado bastante tensión tras la incorporación de Kim Shantal, ex de su pareja.

Esta situación podría considerarse polémica, debido a que fans señalan que Kim y Suavecito han mantenido un vínculo cercano en los últimos días. Incluso, hay versiones en redes sociales que indican que se habrían besado.

La meta está cerca

Actualmente, HotSpanish cuenta con cerca de 9 millones de seguidores en Instagram, por lo que el objetivo no parece lejano. Esto ha motivado a su comunidad a intensificar la conversación en redes para lograr el regreso de alguno de los participantes.

Foto: Instagram

¿Quién podría regresar?

Aunque muchos usuarios han pedido el regreso de Naim Darrechi, algunos fans han señalado que su salida fue por decisión propia, lo que podría complicar su regreso. En ese contexto, otros nombres como Queen Buenrostro han tomado fuerza entre las opciones más viables.

Por otro lado, en redes sociales circulan videos en los que usuarios piden el regreso de Naim, ya que en las últimas semanas ha aumentado su base de seguidores y su fandom ha ganado mayor presencia en plataformas digitales.

Foto: Instagram queenbuenrostro

Por ahora, todo depende de si el influencer logra alcanzar la meta y, sobre todo, de la decisión final del público.

cva