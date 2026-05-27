Queen Buenrostro y 'La Bebeshita' protagonizan fuerte discusión en una fiesta

Lo que prometía ser un viaje de diversión terminó en un completo escándalo. Las influencers Queen Buenrostro y Daniela, mejor conocida como 'La Bebeshita', se encuentran actualmente en Corea del Sur invitadas por una agencia de viajes. Desde el vuelo de ida se les había visto juntas, la paz duró poco: un par de videos filtrados en redes sociales revelaron que terminaron en uan discusión en una fiesta.

Los videos del conflicto: De los manoteos a los gritos

El drama se virilizó rápidamente en internet gracias a dos videos que muestran la evolución del pleito:

El primer video: Muestra a las creadoras de contenido en una plática bastante acalorada. Aunque no hay audio, sus caras de molestia y el constante manoteo dejaron claro que las cosas no estaban nada bien.

El segundo video: Captó un momento posterior, donde ya más alejadas, se gritan de todo. En el clip se alcanza a escuchar a Queen reclamarle fuertemente a Daniela y a Pamela (su amiga) con frases como: “¿Cómo te llamas? Ni te topo” y “Nadie te conoce, nadie sabe quién eres”.

Como Eddy nieblas no está en x

Aquí se los dejo #LaMansionVIP pic.twitter.com/CMQ2EDLmc3 — Luna 🌙 (@LunaMusically) May 27, 2026

¿Por qué empezó el pleito? El historial detrás de la pelea

Los roces entre ambas no son nuevos. Todo comenzó a encenderse luego de que 'La Bebeshita' subiera videos burlándose de Queen en el comienzo del viaje. Sin embargo, el trasfondo de su rivalidad parece ser un viejo triángulo amoroso con Brandon Castañeda, quien fuera novio de Daniela y posteriormente mantuviera una relación con Queen, dejando cuentas pendientes entre ellas.

Foto: Captura Tiktok Queen Buenrostro

Las dos caras de la moneda: ¿Qué dijeron después?

Tras desatarse el escándalo en redes, ambas utilizaron sus cuentas oficiales para dar su versión de los hechos:

La versión de Queen Buenrostro: Queen aclaró que Daniela se le acercó primero con la supuesta intención de hacer las paces. Sin embargo, la conversación cambió de rumbo cuando 'La Bebeshita' le sacó comentarios "innecesarios" y le dijo que no volviera a meterse con ninguno de sus exnovios.

Aunque Queen asegura que al final ambas se pidieron perdón, retó públicamente a Daniela en otro posteo a subir el video completo donde se demuestra que fue 'La Bebeshita' quien le pidió disculpas y aceptó sus errores.

Foto: Instagram bebeshitadany

La versión de 'La Bebeshita': Por su parte, Daniela prefirió no entrar en tantos detalles y se limitó a decir que había decidido abandonar la fiesta porque había gente "mala copa y grosera", asegurando que prefería irse a dormir para evitar más problemas.

Hasta ahora el ambiente en el viaje por Corea sigue tenso y los internautas están divididos en redes sociales apoyando a su influencer favorita.