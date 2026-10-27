“Qué feo, ¿por qué comen esto?”: Mujer se viraliza por comerse cera de quesos para niños

Todos nos hemos enfrentado alguna vez a un producto o alimento que no sabemos cómo comer. Eso justamente fue lo que le pasó a una mamá que quiso probar unos snacks de queso para su hijo y terminó comiéndose la cera y volviéndose viral en redes sociales.

Recientemente, la creadora de contenido Gracie Villanueva publicó un reel en Instagram donde contaba que los amigos de su hijo llevaban en su lunch quesitos Babybel, una marca que se caracteriza por cubrir el producto con cera que ayuda a conservarlo.

Como su hijo se los pidió, decidió comprarlos y probarlos antes de dárselos. Durante el video, grabó su reacción en vivo al comerlos por primera vez; lo primero que la sorprendió fue su color, pues la cera es roja.

Posteriormente, le dio una mordida sin retirar la capa externa del queso, por lo que se comió la cera, su respuesta automática fue: “¡Qué feo! ¿Por qué los niños comen esto, será por la textura de chicle?”.

Incluso, decidió comer una segunda pieza, pensando que el primero pudo estar en mal estado, pero esta vez se lo metió entero en la boca, lo que provocó un shock por el sabor intenso de la envoltura.

La mujer no sabía que la cera que cubre al queso se retiraba Canva

Marca responde a video viral de mujer comiendo cera del queso

El video se viralizó al grado de alcanzar los 1.2 millones de me gusta y más de 34 mil compartidos. Tal fue el impacto del reel que la marca le respondió: “Hola amiga. La capa de cera roja protege tus snacks para que siempre te lleguen frescos y deliciosos, no está pensada para comerla. Prometemos que si la retiras, te sabrán mucho mejor”.

A este se sumaron otros comentarios, como “Y en ningún momento se le ocurrió quitarle eso rojo jaja”; “No pasa nada, sólo se comió el queso con la corteza”; “Amiga la cera roja se le quita, NO SE COME”, y uno que otro que confesó haberlo hecho alguna vez: “No la juzgo por que algún día yo me comí la cera también”.

Al ver las respuestas, la creadora de contenido subió un segundo video reconociendo su error y probando el queso sin la cera, dándole ahora sí su aprobación.

¿Qué es la cera roja que cubre el queso Babybel?

Tanto los quesitos de la marca Babybel, que sirven como snacks para los niños, como otros como el queso de bola, famoso en Yucatán, tienen una cera roja que los cubre. Lejos de ser decorativa, sirve para proteger el queso.

En general, está elaborada principalmente con parafina. Pero, aunque no es tóxico, pues está diseñada para entrar en contacto con los alimentos, no se recomienda comerla.

¿Para qué sirve? Su principal función es ser una barrera que proteja al queso del contacto con el ambiente y posibles contaminantes. De esta forma, también contribuye a mantener la textura y el sabor del queso durante su almacenamiento.

Finalmente, facilita su transporte, lo que lo hace un producto práctico para las loncheras de los niños.

La cera de los quesos sirve para protegerlos y mantener su textura Canva

¿Qué pasa si te comes la cera roja del queso?

La cera roja que recubre el queso no es comestible; sin embargo, en general, comer una pequeña cantidad no suele representar un problema. En caso de comer una mayor cantidad, podrías sufrir de molestias digestivas.

Ya que la parafina y otros ingredientes de esta cera no se digieren como otros alimentos, podrías presentar síntomas como dolor abdominal, náuseas u otros similares. De ser así, lo mejor es consultar a un médico.

Para que no te pase como a la creadora de contenido, retira siempre la cera de los quesos o pregunta antes de comer algo nuevo, así evitas el mal sabor de boca y cualquier consecuencia digestiva.