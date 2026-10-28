Arranca limpia en el INE tras la salida de Taddei; asume presidenta provisional

Tres de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral implicados en los escándalos de corrupción en el INE presentaron sus renuncias ayer.

Se trata de Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios en la Dirección de Administración; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de Igualdad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, titular de Servicios de Informática, quienes figuran en fotografías de reuniones organizadas por el contratista del INE Alfredo Hernández, dueño de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas que están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por diversas irregularidades.

En tanto, previo a rendir protesta, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que se revisará caso por caso la contratación de altos mandos del instituto y que tanto las oficinas de las consejerías como todas las áreas se someterán a los procedimientos que determinen la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades, ante los señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés en el instituto.

Por su parte, la Cámara de Diputados dio a conocer que la próxima semana emitirá la convocatoria para elegir a quien ocupará de manera definitiva la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Anoche, Blanca Cruz García tomó protesta como presidenta provisional del INE, en medio de llamados a investigar presuntos actos de corrupción, recuperar la confianza ciudadana, devolver al organismo su carácter colegiado y limpiarlo de la “colonización oficialista”.

Iliana Hernández, directora de Igualdad, Mario Burciaga, director de Recursos y José Alberto Pérez, director de Informática. Fotos: Especial.

Frena INE contratos; dimiten tres mandos

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, previo a su toma de protesta, informó que se detienen las contrataciones del instituto, se revisarán las capacidades de los puestos directivos y altos mandos, que se retoma la colegialidad de las diez consejerías para la toma de decisiones y que tanto las oficinas de las consejerías como todas las áreas se someterán a los procedimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el OIC determinen, para deslindar responsabilidades.

En este marco, nueve consejerías negaron haber tenido contacto con el empresario Alfredo Hernández, luego de que la consejera Rita Bell López comentó que lo conoció a fines de 2023 pero no mantuvo contacto con el dueño de Cajas Graf y Corporativo Zeg.

En conferencia de prensa, Cruz García comentó que se mantendrá en su cargo Roberto Carlos Félix López, secretario ejecutivo y elemento cercano a Taddei, y que ya presentaron su renuncia tres directores.

Dio a conocer tres acuerdos que tomaron las diez consejerías pues aseguró: “Hoy nos corresponde asumir juntos una responsabilidad de enorme trascendencia; estoy convencida de que, en nuestra pluralidad, con respeto a nuestras diferencias y una auténtica disposición al diálogo, sabremos construir los acuerdos que este momento exige”.

INE revisará altos mandos y recuperará la colegialidad

En primer lugar, van a revisar el desempeño de cada alto mando y entrarán en una etapa de “renovación de responsabilidades” garantizando la operatividad de las áreas y sobre todo que responda a necesidades institucionales y del órgano colegiado y “no a lealtades personales”.

En segundo lugar, cooperarán en todo momento con el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones que realicen para aclarar lo sucedido en materia administrativa.

Aclaró que no anticiparán responsabilidades pues no se trata de “emitir juicios sobre persona alguna; ése no es nuestro papel”.

En tercer lugar, apuntó que regresarán a la “colegialidad” en la toma de decisiones, pues no se trata de sustituir a una persona con otra, sino de “recuperar la colegialidad institucional”.

Las renuncias que se presentaron ayer en el INE

Ayer martes presentaron sus renuncias al INE Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios; Iliana Araceli Hernández, directora de Igualdad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, titular de Servicios de Informática.

A los tres se les ha implicado en el escándalo de corrupción en el INE ya que aparecen en fotografías y videos departiendo con el empresario dueño de Cajas Graf y Corporativo Zeg, Alfredo Hernández.

Versiones periodísticas apuntaron a que Pérez de Acha informó a los Órganos Públicos Locales Electorales que el INE les indicaría qué proveedores de servicios estaban autorizados para contratar la organización e implementación de sus Programas de Resultados Electorales Preliminares.

En el caso de Iliana Araceli Hernández, funcionaria cercana a Taddei, se dio a conocer que, durante su estadía laboral en el Instituto Electoral de Oaxaca, otorgó un contrato a Alfredo Hernández por más de 30 millones de pesos.

La presidenta provisional Blanca Cruz dijo que van a platicar “quién podría ocupar en la figura de encargaduría del Despacho estas titularidades, a través de una evaluación que haremos del personal que se encuentra en las áreas y que tenga ya probada experiencia y capacidad técnica en el manejo de las funciones de cuál se requeriría tal o cual perfil”.

Subrayó que van a evaluar los perfiles y elegirán a los que “demuestren experiencia, conocimiento en la materia”, incluso una antigüedad ya en el cargo y, por supuesto, que será una decisión colegiada.

Los cambios en el INE

Freno a contrataciones. Se suspenden de inmediato todos los procesos de contratación y nuevos fichajes en el instituto.

Se suspenden de inmediato todos los procesos de contratación y nuevos fichajes en el instituto. Revisión a altos mandos. Evaluación exhaustiva de las capacidades, perfiles e idoneidad técnica en puestos directivos.

Retorno a la colegialidad. Las decisiones fundamentales vuelven al Consejo General para terminar con las atribuciones unilaterales.

Auditoría y fiscalización. Todas las áreas administrativas y oficinas del INE quedan sujetas a revisión directa de la ASF y el OIC.

Deslinde de responsabilidades. Apertura total del instituto a las autoridades para investigar, esclarecer anomalías y sancionar irregularidades.

Por Aurora Zepeda.

El morenista Ricardo Monreal dijo que el relevo en el INE será “sin dados cargados”. Foto: Especial.

Cámara de Diputados: La próxima semana, convocatoria al INE

La Cámara de Diputados emitirá la próxima semana la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en suplencia de Guadalupe Taddei, quien renunció al órgano electoral en medio de los señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés.

Al dar a conocer el acuerdo de la ruta legislativa para elegir al suplente de Taddei, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la designación se realizará “sin dados cargados”.

Nunca ha habido dados cargados y nosotros podemos garantizar el cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que garantiza a todos y a todas que se cumpla con la ley y con la Constitución. Y así va a ser ahora, no habrá excepción”, sostuvo.

Tras la reunión de este martes con los coordinadores parlamentarios, Monreal precisó que existe un acuerdo para comenzar la elaboración de la convocatoria, cuyo borrador circulará este mismo martes entre los líderes de las distintas bancadas para recibir observaciones, modificaciones y propuestas.

Por Hilda Castellanos.

Foto: Daniel Betanzos

+Blanca Cruz, presidenta del INE

Blanca Yassahara Cruz García tomó protesta como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de llamados a investigar presuntos actos de corrupción, recuperar la confianza ciudadana, devolver al organismo su carácter colegiado y limpiarlo de la colonización oficialista.

Durante la sesión del consejo general, Uuc-kib Espadas lanzó una de las advertencias más severas sobre la crisis que enfrenta el instituto, al señalar que las conductas de corrupción no desaparecen con la salida de una persona, “y quien sucumbió al enamoramiento del dinero no renuncia a ese enamoramiento por un golpe institucional”.

Espadas advirtió que “no es tolerable ver a consejeras o consejeros haciendo el papel de vendedores de material electoral estado por estado. No basta con que los vendedores del 2024 sean sustituidos por nuevos vendedores en el 2027. Eso tiene que haber quedado en el pasado”.

Partidos exigen esclarecer presuntas irregularidades

Los representantes de los partidos coincidieron en que la transición no debe limitarse al relevo de la presidencia, sino traducirse en cambios en la conducción y en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades relacionadas con proveedores y personas vinculadas con la anterior presidencia.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, pidió que la persona que ocupe definitivamente el cargo sea ciudadana y no tenga vínculos partidistas. También exigió a Morena mantenerse al margen de la designación.

Por su parte, Ernesto Guerra, representante de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la transición debe servir para recuperar la colegialidad, fortalecer la rendición de cuentas y respaldar a las áreas técnicas y profesionales.

El representante de Morena, Guillermo Díaz Robles, pidió evitar una “cacería de brujas” y sostuvo que las responsabilidades deben determinarse con base en pruebas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Desde el Partido Verde, Fernando Palomino llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a refrendar su confianza en el INE, al considerar que el Instituto ha demostrado su capacidad para organizar elecciones aun frente a las adversidades.

Piden revisar al personal de la presidencia del INE

En contraste, Marco Baños, representante de Somos, pidió revisar al personal adscrito a la oficina de la presidencia para impedir la presencia de personas vinculadas con partidos.

Baños también solicitó revisar al personal de esa oficina y advirtió que no debe permitirse la presencia de personas infiltradas de Morena ni de ninguna otra fuerza política.

El representante del PT, Silvano Garay, felicitó a las consejerías por alcanzar un consenso para designar a la presidenta provisional.

Por su parte, Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, señaló que el Consejo General enfrenta el desafío de atender de fondo la corrupción y resolver las investigaciones pendientes, tanto en el INE como en organismos electorales locales.

Por eso el reto es restablecer la confianza en el órgano garante de la democracia mexicana”, expresó.

Por Aurora Zepeda.

*mcam