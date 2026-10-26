¿De qué murió El Komanche?; recuerdan las declaraciones que hizo de su salud mental

La muerte de El Komanche, quien era conocido por sus transmisiones en vivo, ha conmocionado a sus seguidores así como aquellos influencers que eran amigos del streamer salvadoreño.

Aunque muchos lo conocían por su sentido del humor, el creador de contenido también llegó a mostrar una parte más personal de su vida. En diferentes ocasiones habló sobre situaciones difíciles que enfrentó desde pequeño y los problemas de salud mental con los que había vivido.

IG: Komanche

Tras su fallecimiento, algunos de estos videos comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, donde sus seguidores han recordado las declaraciones que hizo sobre su trastorno bipolar, sus problemas mentales y las razones que encontraba para continuar con su carrera.

¿De qué murió El Komanche?

Hasta el momento, las autoridades de Monterrey no han dado a conocer oficialmente la causa de muerte de El Komanche, por lo que todavía existen dudas sobre lo que ocurrió con el creador de contenido.

En redes sociales han comenzado a circular versiones que señalan que el streamer presuntamente se habría quitado la vida dentro de su domicilio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

IG: Elkomanche

El Komanche habló sobre su trastorno bipolar

Más allá de los videos de entretenimiento que compartía con sus seguidores, El Komanche también utilizó sus transmisiones para hablar sobre algunos problemas que había enfrentado.

En una de estas conversaciones reveló que tenía trastorno bipolar y explicó cómo esta condición influía en sus emociones, especialmente durante los momentos en los que experimentaba tristeza o felicidad.

Captura de pantalla

"Yo tengo trastorno bipolar, pero es heredado. A mí las depresiones me pegan muy fuerte y las alegrías también. Las emociones son muy fuertes en la gente que tiene este tipo de trastornos", contó.

El trastorno bipolar es una condición de salud mental que puede provocar cambios importantes en el estado de ánimo, la energía y la actividad de una persona. Sin embargo, sus síntomas y la manera en que se presentan pueden ser diferentes en cada caso.

El streamer también recordó algunas experiencias dolorosas que vivió cuando era niño y que, según explicó, habían dejado consecuencias en su bienestar emocional.

IG: Elkomanche

"De chiquito me tocó ver a mi mamá en varias ocasiones intentar quitarse la vida enfrente de mí. Eso causó traumas en mí y cosas que hicieron que yo también desarrollara este trastorno bipolar", recordó.

El Komanche reveló que estuvo internado en hospitales psiquiátricos

Los problemas emocionales que enfrentó el creador de contenido también lo llevaron a recibir atención especializada y reconoció que había pasado por internamientos en centros psiquiátricos.

A pesar de estas dificultades, continuó realizando transmisiones y manteniendo contacto con su comunidad, aunque también tuvo que enfrentar críticas y polémicas en internet.

Al hablar sobre los motivos que tenía para seguir trabajando como streamer, explicó que una de sus principales preocupaciones era poder ofrecerle un mejor futuro a su familia.