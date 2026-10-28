Flávio Bolsonaro aterrizan en Miami; Ecuador y Argentina facilitaron su salida de Brasil | VIDEO

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami junto con su esposa y sus dos hijas después de abandonar Brasil y realizar escalas en Argentina y Ecuador, en un contexto marcado por una investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con la información difundida, la salida ocurrió después de que venciera el plazo judicial para entregar sus pasaportes, los cuales habían sido cancelados por orden de las autoridades brasileñas dentro de la investigación en curso.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas ingresaron al país por vía terrestre la noche del 27 de octubre a través del paso fronterizo internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú.

Según el organismo, la familia ingresó con documentación válida y sin impedimentos legales para entrar a territorio argentino.

Posteriormente, alrededor de las 23:30 horas, abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador.

Datos de seguimiento de vuelos y reportes de medios brasileños señalan que la aeronave continuó posteriormente desde Ecuador hacia Miami, donde finalmente llegó la familia.

Las autoridades argentinas informaron además que el vuelo fue despachado desde Puerto Iguazú por la compañía Baires Fly S.A., conforme al plan de vuelo presentado.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”

La información indica que la administración del presidente Donald Trump concederá visas a Flávio Bolsonaro y a sus familiares para permitir su ingreso y permanencia en territorio estadounidense.