Al menos 64 muertos y decenas de heridos tras choque de trenes de alta velocidad en España

Una actualización sitúa en 64 el número de personas fallecidas y en 80 el de heridos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, cerca de la estación de Urda, en Toledo. La información fue confirmada por el Gobierno de Castilla-La Mancha a medios locales. Aunque su presidente, Emiliano García-Page, teme que haya más víctimas mortales.

Estamos hablando de (...) aproximadamente 64" fallecidos, dijo García-Page.

Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", agregó.

De acuerdo con los datos, 55 personas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha. La distribución comunicada es la siguiente:

Hospital de Toledo: 27 pacientes, dos de ellos dados de alta.

Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan: 20 pacientes.

Hospital de Ciudad Real: 4 pacientes.

Hospital de Albacete: 1 paciente.

Hospitales de Madrid: 3 pacientes

Las cifras por centro deben verificarse antes de publicarse, ya que el desglose facilitado suma 55 personas al incluir las cifras iniciales, pero no queda claro si los dos pacientes dados de alta deben descontarse del total de hospitalizados.

Teléfonos de atención a familiares

Emergencias de Castilla-La Mancha: 112 . Información para familiares: 900 122 112 . Iryo: 900 001 403 , según el reporte facilitado; conviene verificar su vigencia con la compañía.

Actualización del servicio ferroviario

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece afectada por el accidente. Los pasajeros deben consultar los canales oficiales de Renfe, Iryo y Adif antes de desplazarse, ya que las restricciones y las alternativas de transporte pueden cambiar durante la emergencia.

Esta información se actualizará conforme se publiquen nuevos datos oficiales sobre las víctimas, los pacientes hospitalizados y las causas del siniestro.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión ferroviaria entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid. AFP

Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias.

En el lugar del accidente, ocurrido en una larga recta con aparente buena visibilidad, se viven escenas de caos, con helicópteros sobrevolando la zona y un importante despliegue de los servicios de emergencia. El Ministerio del Interior desplegó asimismo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Ante un posible incremento de las necesidades, el centro de transfusión de sangre de la Comunidad de Madrid hizo un llamamiento "urgente" a la donación.

El siniestro se produjo sobre las 08:54 locales (0:H54 GMT) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, informó un portavoz del servicio de emergencias regional a la AFP.

Seis de las personas que perdieron la vida estaban en el Iryo, mientras que las otras 24 encontradas hasta ahora se encontraban en el tren AVE de Renfe, indicó a los medios el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En mensajes en X, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo estar "consternado" y su principal rival en los comicios, el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, se declaró "muy preocupado".