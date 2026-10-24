¡El Dr. Simi se vuelve calabaza! Dónde y cuánto cuesta el nuevo pastillero

Los coleccionables de la cadena farmacéutica mexicana continúan acaparando miradas en redes sociales. Con la llegada de la temporada otoñal y los festejos de Halloween, Farmacias Similares sumó un nuevo objeto de deseo para coleccionistas y fanáticos del icónico personaje: el pastillero oficial de edición especial con forma y disfraz de calabaza.

Este lanzamiento reafirma el fenómeno cultural en torno al Dr. Simi, que transitó de los escenarios de conciertos internacionales y los peluches temáticos a accesorios de uso cotidiano altamente codiciados.

El nuevo pastillero del Dr. Simi calabaza: precio, características y dónde conseguirlo Similares

¿Cuánto cuesta el pastillero del Dr. Simi en forma de calabaza?

El precio oficial del pastillero Dr. Simi calabaza es de $154 MXN al adquirirlo directamente en mostradores de Farmacias Similares o en su portal oficial de comercio electrónico.

No obstante, debido a la alta demanda y al rápido agotamiento de inventario en diversos puntos del país, plataformas de reventa como MercadoLibre o grupos de coleccionistas suelen ofrecerlo a costos considerablemente más elevados. Para evitar sobreprecios, se recomienda verificar existencias antes de recurrir a terceros.

El nuevo pastillero del Dr. Simi calabaza: precio, características y dónde conseguirlo Canva

¿Dónde comprar el pastillero Dr. Simi de Halloween y qué incluye la colección?

El artículo se distribuye de forma física y limitada en las sucursales de Farmacias Similares distribuidas en la República Mexicana, así como mediante su catálogo en línea.

El modelo en forma de calabaza forma parte de la campaña temática de Spooky Season, la cual incluye diversos artículos de temporada:

Edición Simi Calabaza: pastillero portable con el atuendo festivo en color naranja.

pastillero portable con el atuendo festivo en color naranja. Edición Simi Vampiro: modelo alternativo caracterizado con capa y colmillos.

modelo alternativo caracterizado con capa y colmillos. Línea SimiPop: cajas misteriosas coleccionables con figuras alusivas al Catrín, Vampiro, Momia y Calabaza.

El nuevo pastillero del Dr. Simi calabaza: precio, características y dónde conseguirlo Canva y Similares

¿Cómo surgió la fiebre por los pastilleros coleccionables del Dr. Simi?

El origen de estos accesorios se remonta a finales de 2023, cuando una creadora de contenido viralizó en TikTok un mini pastillero artesanal del personaje elaborado a mano y comercializado en plataformas como Etsy.

Tras el impacto mediático del diseño independiente, Farmacias Similares formalizó a inicios de 2025 su propia línea oficial de pastilleros plásticos portátiles, lanzando modelos iniciales a un costo cercano a los $149 MXN.

A partir de esa recepción favorable, la marca expandió su catálogo con personajes temáticos que van desde versiones de astronauta o tributos a Elvis Presley, hasta las ediciones conmemorativas de Día de Muertos y Halloween.

¿Vale la pena adquirirlo?

Más allá de su utilidad práctica para dosificar y transportar medicamentos o vitaminas en el bolso o la mochila, este pastillero se ha posicionado como una pieza de colección accesible dentro del mercado del merchandising mexicano. Su diseño compacto y su tiraje limitado de temporada lo convierten en uno de los artículos más buscados del cierre de año.