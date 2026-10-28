García Harfuch confirma muerte de “Chuy Peñuelas”, operador del Cártel de Guasave

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó en sus redes sociales la muerte de Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida sobre los hechos, el despliegue se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, donde personal naval fue agredido por integrantes de una célula criminal, por lo que repelió el ataque.

El enfrentamiento dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas González Peñuelas, quien era señalado como uno de los operadores de dicha organización criminal. Según la información disponible, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información relacionada con él.

Como resultado de la intervención, los elementos de la Marina aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones correspondientes.

En su comunicación pública, García Harfuch destacó la relevancia de las acciones coordinadas y de inteligencia entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, como parte de los esfuerzos para avanzar en la pacificación de Sinaloa.

El operativo se enmarca en las acciones de las autoridades federales para combatir a las organizaciones criminales que operan en la entidad. La información oficial sobre el caso será relevante para conocer los avances de las investigaciones y precisar las circunstancias del enfrentamiento.