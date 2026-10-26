Muere El Komanche, famoso streamer a los 30 años; esto se sabe de su fallecimiento

El Komanche, uno de los creadores de contenido salvadoreños que logró hacerse un lugar en el mundo del streaming, murió a los 30 años de edad. La noticia sorprendió a sus seguidores y a varios influencers que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Carlos Mauricio Gómez, su nombre real, consiguió reunir una comunidad de seguidores gracias a sus transmisiones de videojuegos, en las que destacaba por su personalidad y la manera en la que interactuaba con el público.

IG: Elkomanche

Su fallecimiento fue confirmado durante la madrugada de este lunes 26 de octubre por Byron Reyes, quien además de ser su representante mantenía una amistad cercana con el streamer.

¿Qué se sabe de la muerte de El Komanche?

La información sobre el fallecimiento del creador de contenido comenzó a difundirse el domingo 25 de octubre, cuando surgieron reportes de que había sido encontrado sin vida en una vivienda ubicada en Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

Ante los rumores que circulaban en internet, su representante decidió pronunciarse públicamente y compartir lo que sabía sobre la situación.

"Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia", expresó.

Captura de pantalla

Después de comunicarse con los familiares del influencer, Byron Reyes confirmó que la información era verdadera.

"Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia", señaló.

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Hasta ahora, las causas de la muerte de El Komanche no han sido confirmadas, ya que su representante no dio detalles sobre lo ocurrido y tampoco se ha difundido un comunicado de sus familiares que explique las circunstancias del fallecimiento.

Sin embargo, Reyes habló sobre las críticas que su amigo había enfrentado durante varios años en internet y pidió a los usuarios reflexionar sobre las consecuencias de sus palabras.

"En internet TODOS creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás", escribió.

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En otra publicación, el representante recordó los comentarios negativos que recibía el streamer y expresó su deseo de que esta situación genere un cambio en las redes sociales.

"Me pongo a pensar Komanche que recibió tanto hate desde hace años, por favor seamos más conscientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos", agregó.

Por su parte, la influencer Biyín aseguró que El Komanche enfrentaba problemas de salud mental, entre ellos bipolaridad, depresión y ansiedad.

¿Quién era El Komanche, el influencer que murió a los 30 años?

Originario de San Sebastián, El Salvador, Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 y con el paso de los años se convirtió en uno de los streamers salvadoreños más conocidos dentro de la comunidad de videojuegos.

Su acercamiento a la creación de contenido comenzó en 2015, cuando decidió realizar transmisiones en vivo en plataformas digitales, una actividad que poco a poco se convirtió en su principal proyecto profesional.

IG:Elkomanche

Gracias a sus directos, logró conectar con personas de distintos países y aumentar su número de seguidores, especialmente en plataformas como Twitch y Kick.

Para 2022, decidió trasladarse a México con la intención de continuar desarrollando su carrera. Desde entonces, estableció su residencia en Monterrey, Nuevo León.

Uno de los eventos con los que estuvo relacionado fue La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos. El Komanche estaba contemplado para participar en uno de los combates, pero su presencia fue cancelada después de que revelara su participación antes del anuncio oficial, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad.

Influencers se despiden de El Komanche con emotivos mensajes

Luego de que se confirmara su fallecimiento, distintas personalidades del mundo del streaming utilizaron sus redes sociales para despedirse del salvadoreño y enviar mensajes de apoyo a sus seres queridos.

Entre quienes reaccionaron estuvo Ibai Llanos, quien dedicó unas palabras para recordar a su compañero.

"Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho."

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La creadora de contenido Biyín también expresó su tristeza por la noticia y recordó que había compartido diferentes experiencias con El Komanche, desde partidas de videojuegos hasta viajes.

"Despertarte con una noticia así, sabiendo que la víctima es Komanche, alguien con quien has compartido juegos, experiencias e incluso vacaciones, te deja completamente helado y sin palabras. No se trata de una enfermedad terminal ni un accidente, sino de alguien que ha decidido poner fin a su vida."

Otro de los mensajes fue el de AuronPlay, quien por medio de redes sociales recordó al streamer.

Mientras tanto, el streamer argentino Spreen reconoció que la noticia lo había afectado profundamente y aprovechó para hablar sobre la importancia de la salud mental.

"Estoy hace horas devastado sin saber qué decir. Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda."

A estas despedidas se sumó Byron Reyes, quien recordó que conoció a El Komanche cuando apenas tenía 4 mil seguidores y que ambos todavía tenían planes profesionales por cumplir.