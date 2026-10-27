Checo Pérez presenta el casco con el que correrá en el GP de la Ciudad de México de la F1 2026 

El piloto mexicano Sergio Pérez presentó el casco con el que competirá en el Gran Premio de la Ciudad de México, una decoración con tonos blancos y con toques de decoración que recuerdan a los aztecas, además del número 300 en uno de los costados.

El número hace referencia a las 300 carreras arrancadas que se cumplirán en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana, una competencia que espera vivir con la mayor intensidad a pesar de que las condiciones del coche no le permitirán pelear por los puntos de forma natural.

Checo Pérez destacó que este es el casco que “más me ha gustado” y que realizó el trabajo el diseño en conjunto con la gente de General Motors.

Checo Pérez pone como objetivo la mitad del 2027

En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de la Ciudad de México, Checo Pérez destacó que este año el enfoque ya está en la próxima temporada y enfatizó que se está realizando trabajo tras bambalinas para poder dejar la parte trasera de la parrilla.

“En Cadillac se toma mucho en cuenta todo o que digo, fuera de la pista es super importante. Ha sido un año super intenso. Ha sido un año donde hemos estado trabajando en la parte de atrás del equipo, seguimos empujando muchísimo porque queremos poner a Cadillac como uno de los principales equipos de la F1”, dijo el piloto tapatío.

Para lograr este objetivo “se está reforzando mucho el equipo con talento nuevo” antes de sentenciar una fecha. “Todo tarda mucho en la F1, sabíamos que iba a ser un año complicado. Empezar un proyecto desde cero iba a ser difícil”.

“Ahora, esperamos para mitad la próxima temporada estemos bastante sólidos y peleando por resultados importantes en la F1”.