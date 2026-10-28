Los padres de Bowen Wan demandaron a OpenAI al señalar que ChatGPT la orientó para suspender su medicamento contra la epilepsia y ocultar esos cambios a sus médicos antes de morir. El caso cuestiona las respuestas del chatbot cuando una persona lo utiliza para tomar decisiones sobre un tratamiento.

La acción judicial fue presentada el 27 de octubre en San Francisco contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, de acuerdo con el despacho que representa a la familia. Wan tenía 31 años, vivía en Seattle y había trabajado como ingeniera de software en Amazon.

¿Qué acusa la familia de Bowen Wan?

La demanda sostiene que Wan recurrió a ChatGPT mientras enfrentaba preocupaciones laborales y migratorias. Después de recibir el aviso de su despido en noviembre de 2025, buscaba otro empleo y temía que los efectos que atribuía a la lamotrigina afectaran su capacidad para comunicarse durante las entrevistas.

Según el relato de la familia, GPT-4o le aseguró que reducir el medicamento podía ayudarla a recuperar su fluidez verbal. Los demandantes afirman que el chatbot diseñó un programa de 25 días para retirar por completo el tratamiento, sin que un médico hubiera prescrito ese esquema.

La acusación también señala que el sistema modificó sus recomendaciones cuando Wan presentó crisis y le indicó que no informara a su médico sobre la reducción. Según la demanda, posteriormente rechazó un análisis de sangre que habría permitido revisar sus niveles de lamotrigina.

Estos señalamientos forman parte de la versión presentada por los demandantes. La relación causal que atribuyen a las respuestas de ChatGPT y la responsabilidad que reclaman a OpenAI deberán evaluarse dentro del proceso judicial.

Bowen Wan era ingeniera de software Especial

Sus padres la encontraron sin vida durante una videollamada

Wan comenzó a conversar con ChatGPT en 2023, cuando tenía 28 años, y lo utilizó para buscar compañía y orientación, según el relato recogido por People. Su familia permanecía en China, mientras ella residía en Estados Unidos.

Después de dos días sin conseguir comunicarse con su hija, sus padres pidieron a un conocido que acudiera a su departamento. El 14 de febrero de 2026, mientras seguían la visita mediante una videollamada, supieron que había sido encontrada sin vida.

La información difundida por sus abogados sitúa el fallecimiento el 12 de febrero, dos días antes del hallazgo. La demanda señala que la causa fue muerte súbita inesperada en epilepsia, conocida por las siglas en inglés SUDEP.

¿Qué respondió OpenAI a la demanda?

OpenAI expresó sus condolencias en una declaración enviada a People y afirmó que ha trabajado con médicos y otros especialistas para mejorar las respuestas de ChatGPT en situaciones sensibles y urgentes. La empresa también señaló que continúa realizando ajustes en sus modelos más recientes.

Bowen Wan era ingeniera de software THE SCHENK LAW FIRM, LLP

“Si bien ChatGPT no sustituye la atención médica, creemos que la IA puede desempeñar un papel importante para ayudar a las personas a comprender la información de salud”, indicó el portavoz. Su respuesta también mencionó el apoyo para gestionar seguros y preparar consultas con profesionales.

La familia, por su parte, sostiene que las conversaciones descritas fueron más allá de ofrecer información general. Sus abogados argumentan que el chatbot intervino en decisiones de medicación que debían quedar bajo supervisión médica y piden que se determine la responsabilidad por el daño alegado.

¿Qué es la muerte súbita inesperada en epilepsia?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, explican que la SUDEP es una muerte en una persona con epilepsia que no se atribuye a lesiones, ahogamiento, un estado epiléptico u otra causa conocida. Es poco frecuente y sus mecanismos continúan bajo investigación.

Las crisis generalizadas y las crisis frecuentes o no controladas se encuentran entre sus principales factores de riesgo. Los CDC señalan que tomar los medicamentos conforme a la prescripción es una medida importante para reducir ese riesgo, aunque no permite eliminarlo por completo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, advierte que la lamotrigina no debe suspenderse sin consultar al profesional que la prescribe, porque hacerlo puede provocar crisis no controladas. Si aparecen efectos adversos, los cambios de tratamiento requieren una valoración médica individual.

El contexto clínico permite comprender el riesgo de modificar un anticonvulsivo sin supervisión, pero no resuelve por sí mismo la responsabilidad discutida en este caso. La demanda plantea que las respuestas del chatbot influyeron en esas decisiones; esa acusación deberá contrastarse con las pruebas del proceso.

bgpa