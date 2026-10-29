Frentes Políticos / 29 de octubre de 2026

1. Transformador de la historia. El legado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas trasciende generaciones como pilar fundamental en la edificación de la izquierda democrática en México. Hombre de profunda conciencia social y siempre cercano a las causas del pueblo, fue esencial tras las complejas elecciones de 1988. La actual oposición debe reconocer que su figura fue esencial para demostrar a los electores que existía una alternativa viable más allá del PRI. Fiel a sus principios, Cárdenas promovió la unidad nacional, consolidando una apertura democrática imborrable para la vida pública del país. Descanse en paz.

2. Legado. La presidenta Claudia Sheinbaum escribió en su cuenta de X un sentido mensaje tras la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cardenas. Reivindica el peso histórico del líder en la apertura democrática. “Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”. Destaca que “su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación”. Cardenas, subraya, marcó el inicio de la transformación democrática en el país. Nos hará mucha falta su voz.

3. Historias. Ernestina Godoy, titular de la FGR, participó en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Noroeste, realizadas en Hermosillo, Sonora, con el objetivo de escuchar las demandas de familiares y reforzar las acciones para localizar a sus seres queridos. Godoy reunió a familias y colectivos de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Escuchar las historias ayuda a comprender la dimensión de cada vacío. ¡Hasta encontrarlos!

4. Realeza. Aunque Higinio Martínez, presidente del Senado, se negó a dar detalles de la reunión privada, trascendió que la Mesa Directiva llamó la atención a su secretario técnico, Daniel Sibaja, por haber enviado un oficio al canciller Roberto Velasco, para solicitar el uso del Salón de Protocolos del AICM, sin que tuviera una orden explícita del colegiado que integra este órgano de gobierno. “Siendo una reunión cerrada, lo que tratamos ahí son asuntos que corresponden sólo, por este momento, al conjunto de los integrantes de la Mesa Directiva”, respondió. Que nadie se vaya por la libre, fue el mensaje.

5. Regreso al orden. Todavía la clase política y la misma sociedad tratan de entender los alcances de los superpoderes otorgados al INE, que Guadalupe Taddei condujo hasta hace unos días. Lo que queda ahora es la reconstrucción. El diputado Ricardo Monreal anunció el inicio del diálogo en San Lázaro para elegir a la nueva presidencia del INE, en tanto Blanca Cruz García inicia como presidenta provisional. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y presidente de la Jucopo, informó que la Cámara recibió la notificación y que iniciará el diálogo con las distintas fuerzas políticas. No se equivoquen... otra vez.