Deliciosos cubiletes de queso, como en las panaderías de barrio

La variedad de panes dulces en México es enorme, sin embargo, con la llegada de panaderías estilo europeo y otras tendencias, se han ido perdiendo algunos clásicos, como los cubiletes de queso que solían venderse en las estaciones del Metro. Aprende a prepararlos.

Aunque no se puede tener una cifra exacta, pues nuestro país es muy grande, expertos apuntan a que en México hay alrededor de mil 200 variedades de pan dulce. Su historia une al trigo y técnicas que llegaron con la Conquista, con tradiciones de los pueblos originarios.

Las conchas, orejas, cocoles, donas, ojo de buey, bísquet, beso, pan de muerto, rosca de Reyes y campechanas, son algunos de los más populares. Sin embargo, existen otros que ya no es tan fácil encontrar, como los cubiletes.

Ya sea de queso, crema pastelera o piña, se trata de un pan que asemeja una pequeña tarta, pues tiene como base una costra horneada ligeramente crujiente y en el interior un relleno suave y cremoso. Rescata la tradición con esta receta de cubiletes de queso.

¿Cómo hacer cubiletes de queso?

Ingredientes para la masa:

2 tazas de harina de trigo

120 gramos de mantequilla sin sal fría, en cubos

¼ de taza de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno:

190 gramos de queso crema a temperatura ambiente

1 lata de leche condensada

2 huevos

3 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Para la base: en un recipiente amplio, mezcla la harina con el azúcar y la sal. Agrega los cubos de mantequilla e integra con las yemas de los dedos o con la ayuda de un tenedor, hasta conseguir una textura similar a la arena. Añade el huevo junto con la harina y amasa hasta tener una masa uniforme y compacta. Tip: no trabajes demasiado la masa, solo lo necesario para integrar todos los ingredientes. Forma una bola con la masa y envuélvela con plástico de cocina. Refrigera por 20 minutos para que esté más firme y sea más fácil de trabajar. En una mesa limpia y ligeramente enharinada, extiende la masa con ayuda de un rodillo para lograr un grosor no mayor a 5 milímetros. Divide la masa en 12 porciones del tamaño correcto para cubrir el fondo y las paredes de moldes para cupcakes. Engrasa y enharina los moldes y forra el interior de cada uno con la masa, presionando suavemente para formar pequeñas canastillas. Retira el exceso de masa y pincha el fondo con un tenedor. Reserva. En un recipiente amplio, bate el queso crema con la leche condensada hasta integrar por completo. Añade uno por uno los huevos, batiendo entre cada uno. Finalmente, incorpora la vainilla y la fécula de maíz; mezcla ligeramente para integrar. Rellena los cubiletes con esta mezcla, sin llegar al borde. Lo mejor es dejar un dedo de espacio para que el relleno pueda crecer sin desbordarse durante la cocción. Lleva los cubiletes al horno precalentado a 180 °C durante 30 o 35 minutos, hasta que la masa esté ligeramente dorada y el relleno cocido en el centro y firme en las orillas. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar y enfriar por completo sobre una rejilla. Uno de los errores que puede arruinar la presentación de los cubiletes es intentar sacarlos del molde inmediatamente después de hornearlos.

Disfruta tus cubiletes de queso acompañados de una taza de café o vaso de leche. Son una buena opción para acompañar tu desayuno o disfrutar en la sobremesa.