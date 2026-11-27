Las cebollas suelen ser uno de los ingredientes básicos de la cocina, pues aportan sabor a guisados, sopas y diferentes preparaciones. Sin embargo, también pueden convertirse en las protagonistas de un platillo completo cuando se rellenan con carne molida y se cubren con queso gratinado.

Esta receta de cebollas rellenas de carne gratinadas es una alternativa para quienes buscan variar el menú familiar sin recurrir a preparaciones complicadas. Su combinación de ingredientes ofrece una textura suave por fuera, un relleno jugoso y una cubierta dorada que aporta un toque especial. Además, permite aprovechar la pulpa que se retira durante el proceso de preparación.

Cebollas rellenas de carne gratinadas con queso y bañadas en salsa de tomate. Inteligencia Artificial.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar cebollas rellenas de carne gratinadas?

Para elaborar esta receta es importante elegir cebollas blancas grandes, firmes y de tamaño similar. Esto permitirá formar cavidades suficientes para colocar el relleno y conseguir que todas las piezas tengan una cocción uniforme.

Ingredientes para cuatro porciones:

4 cebollas blancas grandes

500 gramos de carne molida de res

2 dientes de ajo finamente picados

½ taza de puré de tomate

¼ de cebolla picada finamente

1 cucharada de aceite de oliva

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de paprika

Sal y pimienta al gusto

150 gramos de queso manchego o mozzarella rallado

30 gramos de queso parmesano

Perejil fresco picado para decorar

La combinación de dos tipos de queso ayuda a equilibrar el sabor y la textura. La mozzarella ofrece una cubierta suave y fundida, mientras que el parmesano aporta un toque más intenso.

Ingredientes para preparar cebollas rellenas de carne gratinadas. Inteligencia Artificial.

¿Cómo preparar las cebollas para rellenarlas sin que se rompan?

El primer paso consiste en preparar las cebollas para que funcionen como pequeños recipientes. Para conseguirlo, es necesario suavizar sus capas sin cocinarlas por completo, ya que todavía pasarán por el horno.

Retira la primera capa de cada cebolla y corta los extremos. Realiza un corte de polo a polo, hasta el centro de la cebolla, sin dividirla por completo. Esto facilitará la separación de sus capas. Colócalas en una olla con suficiente agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que comiencen a suavizarse. Retíralas con cuidado y déjalas enfriar unos minutos. Separa cuidadosamente las capas una por una para evitar que se rompan.

Procura conservar las capas exteriores más grandes, pues serán las que contengan el relleno de carne. Si alguna pieza se rompe durante el proceso, puedes reservarla para incorporarla a la preparación de la salsa o del relleno.

Después de cocer las cebollas, separa las capas con cuidado para lograr mantenelas completas. Inteligencia Artificial.

¿Cómo preparar un relleno jugoso de carne molida para las cebollas?

El relleno es uno de los elementos más importantes de esta receta, pues aporta sabor y consistencia. Para conseguir una mezcla jugosa, conviene cocinar la carne con ingredientes que aporten humedad, como el tomate, el ajo y la cebolla.

Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agrega la cebolla picada y los dientes de ajo. Cocina durante unos minutos hasta que ambos ingredientes estén suaves. Incorpora la carne molida de res y deshaz los trozos grandes con una cuchara de madera. Añade el orégano, la paprika, la sal y la pimienta. Cocina hasta que la carne pierda su apariencia cruda y alcance una cocción completa. Agrega el puré de tomate y mezcla para integrar los ingredientes. Deja cocinar unos minutos más hasta conseguir una preparación húmeda, pero sin exceso de líquido. Si la mezcla queda demasiado seca, incorpora un par de cucharadas de caldo de res o agua.

La consistencia es importante, ya que un relleno demasiado líquido puede escurrirse de las cebollas, mientras que uno excesivamente seco perderá jugosidad durante el horneado.

Cuando la carne esté lista, retira la sartén del fuego y deja reposar unos minutos. Rellena cada capa de cebolla con una cantidad generosa de la mezcla, sin presionar demasiado para evitar que se rompa.

Preparación del relleno para las cebollas. Inteligencia Artificial.

¿Cuánto tiempo deben hornearse las cebollas rellenas para que queden gratinadas?

Después de rellenar las cebollas, llega el momento de hornearlas para integrar los sabores y conseguir que el queso forme una cubierta dorada. Como opción, puedes agregar una salsa de tomate con chipotle para aportar un toque ligeramente picante.

Para preparar la salsa necesitas:

2 tomates

¼ de cebolla

1 diente de ajo

Sal y pimienta al gusto

Agua, la necesaria

Chile chipotle al gusto

Un poco de aceite

Coloca los tomates, la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta, el chipotle y un poco de agua en la licuadora. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Después, vierte la salsa en una cacerola con un poco de aceite y sofríe durante unos minutos hasta que cambie ligeramente de color.

Horneado de las cebollas

Precalienta el horno a 180 °C. Coloca las cebollas rellenas en un refractario previamente engrasado, con la abertura hacia arriba.

Añade una pequeña cantidad de agua o de la salsa de tomate con chipotle en el fondo del recipiente. Cubre con papel aluminio y hornea durante aproximadamente 15 a 20 minutos para que las capas exteriores terminen de suavizarse.

Retira el aluminio y distribuye el queso manchego o mozzarella sobre cada cebolla. Agrega un poco de parmesano para aportar sabor y favorecer el dorado de la superficie.

Regresa el refractario al horno durante otros 5 a 8 minutos, o hasta que el queso se derrita. Si deseas una cubierta más dorada, utiliza la función de gratinado durante los últimos minutos, siempre bajo supervisión para evitar que se queme.

El tiempo puede variar según el tamaño de las cebollas, el horno y la cantidad de relleno. Comprueba que las capas exteriores estén suaves al introducir un tenedor y que la carne alcance una temperatura interna de 71 °C.

Consejo: incorpora el queso hasta la última etapa del horneado. De esta manera, tendrá menos tiempo de exposición al calor y podrás controlar mejor el gratinado.

Saca las cebollas del horno cuando el queso ya se haya gratinado. Inteligencia Artificial.

¿Con qué acompañar las cebollas rellenas de carne y queso?

Las cebollas rellenas de carne gratinadas pueden servirse como plato principal. Su sabor es intenso, por lo que conviene acompañarlas con alimentos frescos o guarniciones de textura suave que equilibren el conjunto.

Una ensalada verde con lechuga, espinaca, pepino y jitomate es una alternativa sencilla. Puedes añadir una vinagreta de limón y aceite de oliva para aportar un toque ácido que contraste con el queso fundido.

Otra posibilidad es preparar verduras al horno, como zanahorias, calabacitas o brócoli. Su textura y sabor complementan la carne sin restarle protagonismo a las cebollas.

Si buscas una comida más abundante, puedes servirlas con puré de papa, arroz blanco o papas cambray al romero. Estas opciones ayudan a aprovechar los jugos del relleno y convierten la receta en una comida completa para compartir en familia.

Para la presentación, coloca las cebollas en un plato extendido y agrega perejil fresco picado sobre el queso. También puedes acompañarlas con una pequeña porción de la salsa de tomate casera.

Las cebollas rellenas de carne gratinadas son una alternativa para cambiar la manera de preparar un ingrediente habitual de la cocina. Su elaboración permite adaptar el relleno con diferentes especias, verduras y tipos de queso, de acuerdo con los gustos de cada familia.

La clave está en conservar la estructura de las cebollas, preparar una mezcla de carne con suficiente humedad y controlar el tiempo de horneado. Así conseguirás un platillo suave por dentro y dorado por fuera, ideal para incorporar una preparación diferente al menú de todos los días.