El aguacate relleno de huevo al horno conquista las mesas matutinas como una alternativa rápida, nutritiva y lista en menos de 20 minutos. Esta receta combina una textura cremosa con proteínas de alta calidad, convirtiéndose en la opción favorita para arrancar la jornada con máxima energía y sin complicaciones culinarias.

La preparación aprovecha la propia cáscara del aguacate como un recipiente natural resistente al calor. Este ingenioso método conserva el huevo jugoso durante toda la cocción y evita ensuciar sartenes adicionales, lo que agiliza la limpieza en la cocina después de disfrutar una comida completa.

Los aguacates rellenos de huevo al horno están listos en 20 minutos. Foto: ChatGPT

Gracias a su bajo aporte de carbohidratos y su atractiva presentación visual, este platillo encaja perfectamente en dietas equilibradas y planes alimenticios saludables. Con pocos ingredientes básicos disponibles en cualquier hogar mexicano, cualquier persona logra un resultado digno de restaurante en cuestión de minutos.

Ingredientes clave para preparar aguacate relleno de huevo al horno

Esta receta rinde exactamente dos porciones abundantes y requiere insumos frescos fáciles de conseguir en el mercado local. Reúne los siguientes elementos sobre la mesa de trabajo antes de encender el horno para agilizar cada paso del armado:

2 aguacates maduros pero firmes (la variedad Hass ofrece la mejor resistencia y cremosidad).

maduros pero firmes (la variedad ofrece la mejor resistencia y cremosidad). 4 huevos medianos o pequeños (las piezas demasiado grandes suelen desbordarse durante el horneado).

Sal y pimienta negra recién molida al gusto para potenciar el sabor natural.

Toppings opcionales: queso rallado o desmoronado ( feta , cotija o manchego ), tocino crujiente picado, cebollín o cilantro fresco .

La preparación de los aguacates rellenos de huevo es muy sencilla. Foto: ChatGPT

La elección correcta del fruto determina el éxito visual y estructural de esta preparación al horno. Selecciona piezas de aguacate Hass que cedan ligeramente al tacto, evitando ejemplares excesivamente blandos que pierden firmeza bajo temperaturas altas o frutos verdes con sabor amargo.

El tamaño del huevo juega un papel determinante al momento de rellenar cada mitad sin derrames innecesarios. Si únicamente cuentas con huevos extra grandes en el refrigerador, separa previamente una parte de la clara y conserva la yema intacta para ajustar el volumen exacto.

Preparación paso a paso y tiempos exactos de cocción

Inicia el proceso precalentando el horno a 200 °C (400 °F) para asegurar una cocción pareja desde el primer minuto. Mientras el equipo alcanza la temperatura ideal, corta los aguacates por la mitad a lo largo y retira cuidadosamente el hueso central con ayuda de un cuchillo.

Toma una cuchara sopera y extrae entre una y dos cucharadas de pulpa del centro de cada mitad. Este paso amplía la cavidad interior para recibir el relleno sin desbordes; guarda esa pulpa sobrante para untar sobre pan tostado o preparar un guacamole fresco.

Coloca las cuatro mitades boca arriba dentro de un molde para muffins o sobre una charola para hornear previamente engrasada. Si alguna pieza pierde equilibrio y se tambalea, corta una rebanada muy fina de la cáscara exterior en la base para crear un soporte plano y seguro.

Los aguacates rellenos de huevo son ricos en proteína. Foto: ChatGPT

Casca un huevo directamente dentro de cada cavidad procurando mantener la yema completa en el centro. Cuando el huevo contenga demasiada clara, vierte primero la yema con delicadeza y añade solo la cantidad de clara necesaria hasta el borde; finalmente, sazona con sal y pimienta.

Introduce la charola en el horno caliente y cocina durante 15 a 20 minutos continuos. El tiempo exacto define la consistencia final del platillo: retira a los 15 minutos si prefieres una yema líquida y cremosa, o espera los 20 minutos completos para obtener una yema firme.

Saca las piezas del horno con guantes térmicos y decora de inmediato mientras conservan todo su calor. Espolvorea tu combinación favorita de queso cotija, manchego, tocino crujiente o cilantro fresco, y sirve al momento para disfrutar este nutritivo desayuno directamente con cuchara.