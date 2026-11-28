Históricamente Jalisco es uno de los destinos turísticos más importantes de México. Sólo en 2025 recibió más de 12 millones de visitantes; sin embargo, en los últimos años la gente no solo lo visita por el tequila y el mariachi, también por su comida.

La entidad es ya un referente gastronómico. La prueba fue la llegada de la Guía Michelin en 2026; Jalisco no solo fue sede de la ceremonia de premiación, también sumó 2 restaurantes con 1 estrella y otros más a las recomendaciones de esta guía.

El 1 de diciembre volverá a vestirse de manteles largos con la gala de los 50 Best Restaurants Latin America, el preludio perfecto para el Año de la Gastronomía, como fue declarado el 2027 en Jalisco por las autoridades locales.

Este año la Guía Michelin y los 50 Best Restaurants Latin America llegaron a Jalisco Cortesía Guía Michelin

¿Por qué el 2027 es el Año de la Gastronomía en Jalisco?

Ante la pregunta de por qué enfocarse en la gastronomía, la secretaria de turismo de Jalisco, Michelle Fridman, señala que existen varias razones. Por un lado, el segmento gastronómico se lleva muy bien con otros como el turismo de romance, de lujo o de naturaleza.

Además, “genera una gran derrama económica inclusiva. Si impulsas la gastronomía, beneficias a los restaurantes, pero también agricultores, pescadores, productores, artesanos, etc.”, señala.

Finalmente, hay algo innegable: Jalisco posee los elementos para ser un gran destino gastronómico. “Tenemos la mano de obra, el talento, los chefs, cocineras, cocineros, que son reconocidos a nivel internacional; contamos con productos endémicos.

Tenemos la experiencia turística, nuestras dos rutas tequileras, la ruta de la Raicilla; estamos por lanzar las rutas vinícolas. Tenemos todo lo que se requiere para ser un destino gastronómico”, explica la funcionaria.

La gastronomía de Jalisco va más allá de Guadalajara y su alta cocina Cortesía Fidetur Guadalajara

La cocina de Jalisco más allá de Guadalajara

La riqueza gastronómica de Jalisco no termina en Guadalajara ni se limita a sus platillos más emblemáticos. Cada región tiene ingredientes, técnicas, productos y tradiciones que dan forma a una cocina diversa: desde los sabores del mar hasta la cultura del agave y las recetas que sobreviven en comunidades y cocinas tradicionales.

Simplemente, en Guadalajara la propuesta gastronómica va más allá de la alta cocina y los restaurantes reconocidos que han surgido en los últimos años.

Como explica Alejandra Moreno, creadora de Foodie GDL, uno de los primeros instafood blogs en México, y Foodie Tours GDL, que ofrece recorridos gastronómicos en zonas icónicas de la ciudad, su esencia siempre ha sido la calle.

Los barrios han ayudado a construir la identidad de esta ciudad y un elemento fundamental de estos, son los mercados.

En Guadalajara presumimos de tener tantos mercados tan vivos y con gastronomía tan variable. Y sobre todo los precios, acá sigues teniendo una comida completa con sazón de casa, por 110 pesos. Creo que eso es algo que no podemos dejar de aprovechar y de apapachar esas cocineras que tenemos en todos lados”, subraya.

Pero saliendo de Guadalajara y Puerto Vallarta, principales destinos turísticos y, en consecuencia, destinos gastronómicos en crecimiento, tenemos Ahualulco del Mercado con sus Mujeres del Valle; la amplia oferta de lácteos y embutidos de Los Altos; la cultura del agave, en Tequila, además de 12 pueblos mágicos.

Ese es uno de los retos que enfrenta el Año de la Gastronomía. ¿Cómo se rompe esa barrera? Para la secretaria de Turismo, Michelle Fridman, atraer eventos de alcance internacional es una gran oportunidad.

Por ejemplo, explica: “Mientras organizamos los próximos 50 Best estamos trayendo muchos chefs de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, de Asia, y van a estar intercambiando y cocinando con chefs de Guadalajara, pero también nos vamos a traer a los de Vallarta y San Sebastián del Oeste, Costa Alegre y Tequila.

Así se forma “un ecosistema bien interesante donde estamos intercambiando conocimiento, experiencias, ingredientes y estamos promoviendo”.

Finalmente, hay una pregunta obligada: ¿qué se espera para la gastronomía de Jalisco en los próximos años? Para Michelle Fridman, ya empieza a dar frutos lo que se ha venido haciendo.

Por lo tanto, se espera que “ahorita que vengan, jueces, medios de estas grandes listas, veamos en los siguientes años más establecimientos de Jalisco ahí figurando.