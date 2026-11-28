La receta tradicional de la tortilla de patatas española conquista cualquier mesa mediante una técnica precisa que combina papas, cebolla, huevo y abundante aceite de oliva virgen extra. El secreto consiste en pochar los vegetales a fuego suave antes de cuajar la mezcla en sartén para obtener un exterior dorado y un centro jugoso.

Este platillo emblemático de la gastronomía ibérica rinde perfectamente para cuatro personas y requiere pocos elementos básicos de cocina. La clave reside en respetar los tiempos de cocción lenta y el reposo previo al sartén para integrar cada sabor de manera uniforme.

Tortilla española con patatas servida. Foto: ChatGPT

Reúne los siguientes ingredientes en tu cocina antes de encender la estufa:

Papas (patatas): 600 gramos, equivalentes a unas 4 piezas medianas, preferiblemente blancas o de variedad agria.

600 gramos, equivalentes a unas 4 piezas medianas, preferiblemente blancas o de variedad agria. Huevos: 6 piezas grandes a temperatura ambiente.

Cebolla: 1 pieza mediana, ingrediente opcional que aporta un toque de dulzor y mayor jugosidad.

Aceite de oliva virgen extra: Cantidad suficiente para cubrir por completo las papas, aproximadamente entre 300 y 500 mililitros reutilizables.

Sal: Al gusto para sazonar tanto los vegetales como el batido.

Preparación paso a paso para lograr el punto exacto

Arranca el proceso pelando y lavando perfectamente las papas para cortarlas en láminas finas de dos a tres milímetros de grosor o en dados pequeños e irregulares. Acto seguido, pica la cebolla en juliana fina para garantizar que ambos ingredientes alcancen la misma suavidad durante la cocción.

Calienta abundante aceite de oliva en una sartén honda de unos 24 centímetros de diámetro a fuego medio-bajo. Incorpora las papas, la cebolla y una pizca de sal, cocinando lentamente durante 20 a 25 minutos mientras remueves ocasionalmente con una espumadera para romper ligeramente los trozos sin dorarlos.

Retira las papas y la cebolla con ayuda de la espumadera, escúrrelas muy bien para eliminar el exceso de grasa y resérvalas. En un tazón amplio, bate los huevos con una pizca de sal, integra los vegetales aún calientes con movimientos suaves y deja reposar la mezcla de cinco a diez minutos.

Preparación de la tortilla de patatas española. Foto: ChatGPT

Coloca una cucharada del aceite reservado en una sartén antiadherente a fuego medio-alto y vierte toda la preparación. Baja inmediatamente la flama a medio-bajo y cocina durante dos a cuatro minutos, moviendo la sartén en círculos ligeros para evitar que se pegue mientras redondeas los bordes con una espátula.

Sitúa un plato llano más grande que la sartén boca abajo sobre ella y gira con firmeza para desmoldar la pieza. Desliza nuevamente la tortilla hacia el interior de la sartén y cocina el otro lado durante dos a tres minutos adicionales, ajustando el tiempo según prefieras el centro más jugoso o firme.

Secretos de temperatura y reposo para una textura perfecta

Controlar la temperatura del aceite marca la diferencia absoluta entre una preparación artesanal y una fritura pesada. Las papas necesitan confitarse suavemente mediante un burbujeo constante y delicado, evitando a toda costa arrebatar la cocción como ocurre con las papas fritas crujientes tradicionales.

Utilizar huevos a temperatura ambiente facilita una emulsión homogénea cuando entran en contacto con las papas recién salidas del aceite. Ese breve reposo de diez minutos en el tazón permite que cada lámina absorba el batido y transforme la consistencia final en un bocado cremoso.

Tortilla española de patatas y su proceso de preparación. Foto: ChatGPT

Aprovechar el aceite de oliva virgen extra sobrante representa otra ventaja práctica dentro de esta receta clásica. Tras colarlo una vez frío, ese mismo aceite conserva aromas suaves que enriquecen futuros guisos, salteados o nuevas preparaciones en la cocina diaria.

Respetar el punto de cocción final resulta indispensable antes de llevar el platillo a la mesa. Retira la tortilla de patatas del fuego y déjala reposar unos minutos sobre el plato para que asiente su estructura interna y permita cortes limpios en cada porción.