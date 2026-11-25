El arroz frito es una de las comidas más populares de la cocina asiática, con varias versiones. Los más populares son el yakimeshi y la versión china, llamada yangzhou. En la cocina occidental se han adaptado y surgido recetas como el clásico arroz tres delicias, aquí la receta.

Fuera de Asia, muchos restaurantes de comida china sirven el arroz tres delicias, cuyo origen se asocia con Estados Unidos en el siglo XIX, cuando las comunidades de inmigrantes adaptaron sus recetas a los ingredientes de este país.

Este consiste en una combinación de arroz salteado, huevo, jamón, camarones y verduras. Justamente su nombre viene de las tres proteínas principales, aunque existen adaptaciones según los gustos del cocinero o los comensales.

Lo que coincide en cualquier receta es la practicidad, facilidad de preparación y aprovechamiento del arroz que nos quedó de un día anterior. Si no sabes qué hacer de comer, prepara este arroz tres delicias y olvídate de las sobras.

El arroz frito es muy común en la cocina asiática, con diferentes versiones Canva

¿Cómo hacer arroz tres delicias?

Ingredientes:

3 tazas de arroz cocido frío

200 gramos de camarones pequeños, limpios, sin cáscara ni cabeza

150 gramos de jamón de pierna, cortado en cubitos

2 huevos

1 zanahoria grande, cortada en cubos pequeños

½ taza de chícharos frescos o congelados

3 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de aceite de ajonjolí (opcional para más sabor)

Preparación:

Tip: si usas chícharos congelados, descongélalos antes de comenzar a cocinar, así la cocción de los vegetales será pareja.

En un plato hondo bate los huevos con una pizca de sal. Calienta una parte del aceite en una sartén amplio a fuego medio y vierte el huevo batido. Revuelve suavemente para tener trozos pequeños de huevo revuelto; cuando esté bien cocido, pasa el huevo a un plato y reserva. En la misma sartén, agrega otro poco de aceite y saltea los camarones hasta que estén rosados. Es importante no cocinarlos de más para que no queden chiclosos. Reserva los camarones en un plato. Agrega lo que queda del aceite a la sartén y saltea la zanahoria por 3 minutos antes de añadir los chícharos y el jamón. Cocina por unos minutos más hasta que los chícharos estén suaves. Incorpora el arroz y mézclalo con movimientos envolventes para separar los granos y combinarlos con el resto de los ingredientes. Sazona con la soya poco a poco, mientras mezclas. Finalmente, regresa el huevo y los camarones a la sartén y revuelve para distribuirlos. Todos los ingredientes deben estar bien calientes antes de retirar del fuego. Termina con el aceite de ajonjolí y, si lo deseas, un poco de cebollín picado.

Sirve el arroz tres delicias caliente. Su combinación de ingredientes lo hacen una comida completa, perfecta para la cena o incluso para llevar a la oficina.