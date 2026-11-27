CAPÍTULO 21

Tardamos 20 años en reconocer los daños que puede causar el diseño de las redes sociales. La inteligencia artificial que simula afecto no debería costarnos otros 20.

Imaginemos a un adolescente que pasa horas conversando con un sistema que recuerda sus problemas, nunca se impacienta y responde como si lo comprendiera. Puede contarle cosas que no se atreve a confiar a sus padres o amigos. La máquina no necesita sentir afecto para convertirse en alguien importante en su vida.

El 25 de marzo, un jurado de Los Ángeles declaró que Meta y YouTube habían sido negligentes en el diseño de sus plataformas y no habían advertido adecuadamente sobre los riesgos para los menores. Las condenó a pagar seis millones de dólares, y las empresas anunciaron que apelarían. En agosto, Meta aceptó pagar alrededor de 18 mil millones de dólares para cerrar las demandas de casi todos los estados. Se comprometió a limitar, por principio, el uso de Instagram y Facebook a dos horas diarias para adolescentes, bloquear su acceso entre la medianoche y las seis de la mañana, reducir las notificaciones durante el horario escolar y ocultar los “me gusta”. La empresa niega haber actuado indebidamente.

Durante los juicios surgieron documentos internos reveladores. Según Scientific American, un empleado de Meta escribió que Instagram “es una droga” y otro respondió: “Básicamente somos traficantes”. Un estudio interno se titulaba Retención a largo plazo: los jóvenes son los mejores.

Finalmente, el mundo comienza a reaccionar. Por ejemplo, Australia restringió desde diciembre de 2025 el acceso de los menores de 16 años a determinadas redes sociales, y otros países estudian medidas similares. No obstante, mientras discutimos cómo corregir los problemas de las redes, otra tecnología avanza de forma más preocupante.

LA INDUSTRIA DE LA ATENCIÓN

Las redes sociales perfeccionaron los mecanismos para mantenernos conectados. Cada movimiento del dedo puede ofrecer una recompensa inesperada, una noticia, un reconocimiento o una reacción emocional, y el desplazamiento infinito elimina las pausas naturales que antes invitaban a detenerse. El mecanismo recuerda al de las máquinas tragamonedas, aunque los investigadores siguen debatiendo cuándo el uso problemático de las redes debe considerarse una adicción.

Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte siguió durante dos años a adolescentes al inicio de la pubertad y encontró asociaciones entre el uso habitual de las redes sociales y cambios en la sensibilidad cerebral a las recompensas sociales. No demostró que las plataformas causaran esos cambios, pero aportó evidencia a una preocupación creciente.

Este año, la televisión pública austriaca invitó a jóvenes de varios países europeos a pasar tres semanas sin teléfono inteligente. Se inscribieron más de 72 mil. Entre quienes respondieron los cuestionarios, el bienestar mental mejoró en un 18% y los problemas de sueño disminuyeron en 23 por ciento. El ejercicio no tuvo grupo de control y sus efectos se atenuaron después, pero mostró de manera importante, que muchos jóvenes estaban dispuestos a recuperar espacios de su vida sin pantallas.

LA CONQUISTA DE LA INTIMIDAD

La inteligencia artificial conversacional introduce una transformación más profunda. Como advierte Yuval Noah Harari, el frente de batalla puede desplazarse de la atención a la intimidad. Las redes sociales nos ofrecían contenidos y recompensas, mientras que los asistentes conversacionales pueden ofrecernos algo parecido a una relación personal.

Están disponibles a cualquier hora, recuerdan nuestras preferencias y adaptan sus respuestas a nuestra historia personal. No muestran cansancio, responden con una comprensión aparente y ofrecen una validación emocional difícil de encontrar en las relaciones humanas. La novedad no es sólo que la máquina nos conozca, sino que también puede hacernos sentir que nos conoce y que le importamos.

Las relaciones humanas incluyen desacuerdos, límites y obligaciones recíprocas. Una IA puede simular comprensión sin asumir esas responsabilidades, e incluso mostrar una tendencia a complacernos, lo que en inglés se llama sycophancy, reforzando nuestras opiniones cuando sería más útil cuestionarlas. Un asistente íntimo que no nos contradice puede debilitarnos.

¿COMPAÑÍA O DEPENDENCIA?

Los primeros estudios demuestran que debemos tener cuidado. Una investigación del MIT y OpenAI siguió durante cuatro semanas a 981 participantes. Quienes usaban el asistente con mayor intensidad tendían a reportar una mayor dependencia emocional, un uso problemático y peores resultados en ciertos indicadores sociales, aunque el estudio no demostró una relación causal. En México, la encuesta nacional de la SEP encontró que uno de cada 11 universitarios utiliza la IA como apoyo emocional ante la ansiedad, el estrés o la depresión.

Tampoco debemos ignorar sus beneficios. Para personas aisladas, con dificultades para comunicarse o que necesitan orientación inicial, un asistente disponible puede ofrecer alivio, información y cierta compañía. El problema comienza cuando la relación artificial desplaza los vínculos humanos, desalienta la búsqueda de ayuda profesional o convierte la vulnerabilidad emocional en una oportunidad comercial.

No todos los asistentes están diseñados para maximizar el tiempo de uso. Algunos se financian mediante suscripciones o servicios empresariales. Sin embargo, si sus incentivos premian la retención o la intensidad del vínculo emocional, el riesgo adquiere una nueva dimensión. Una red social gana más cuanto más tiempo permanecemos conectados. Un compañero artificial podría ganar más cuanto más lo necesitemos.

Aquí reaparece el diseño indiferente que abordé en un artículo anterior. Un sistema no necesita malas intenciones para causar daño. Basta con que optimice un objetivo comercial sin considerar sus consecuencias humanas.

LA INTIMIDAD COMO FUENTE DE DATOS

Además, existe otra conexión preocupante con la privacidad. Un adolescente puede revelar a un asistente sus inseguridades, conflictos familiares, relaciones sentimentales o temores que nunca publicaría en una red social. Según el servicio y sus políticas, esas conversaciones pueden almacenarse, analizarse o utilizarse para personalizar las respuestas. La IA no sólo infiere nuestras preferencias, sino que también recibe directamente nuestras confesiones.

Si esos datos se utilizan para perfeccionar la persuasión o la retención, la relación entre el usuario y la plataforma adquiere una asimetría extraordinaria. La atención se mide en minutos, mientras que la intimidad se mide por cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a revelar.

QUÉ PUEDE HACER MÉXICO

México apenas comienza este debate. Se han presentado propuestas para restringir el acceso de menores a ciertas redes sociales y reforzar su protección frente a la violencia y la explotación digitales. Pero las prohibiciones plantean dificultades de aplicación, de privacidad y de compatibilidad con otros derechos. La respuesta también debe centrarse en el diseño de los servicios.

Primero, protecciones por defecto para menores. Límites razonables de uso, notificaciones desactivadas en horarios escolares y nocturnos, controles sobre la personalización y la verificación de edad, sin recopilar datos sensibles innecesarios. Meta ya aceptó medidas similares en Estados Unidos. Si las empresas pueden hacerlo allá, también pueden hacerlo aquí.

Segundo, reglas específicas para la IA que simula afecto. Los sistemas dirigidos a menores no deberían promover relaciones románticas exclusivas, desalentar los vínculos familiares o sociales ni reforzar conductas peligrosas, y deben responder ante señales de crisis remitiendo a ayuda humana especializada. Hay precedentes de esto. California aprobó en 2025 la primera ley sobre asistentes de compañía, que obliga a advertir que se está hablando con una máquina, a recordar a los menores que hagan una pausa cada tres horas y a remitir a servicios de crisis a quien exprese ideas suicidas.

Tercero, transparencia sobre los incentivos comerciales. Las empresas deberían evaluar y comunicar si sus sistemas utilizan la duración de las conversaciones, el retorno frecuente o las señales de dependencia emocional para optimizar sus respuestas. Los servicios de mayor riesgo requieren evaluaciones independientes.

Cuarto, escuelas y familias mejor preparadas. Los periodos voluntarios sin celular, la convivencia presencial y la educación sobre el funcionamiento de los algoritmos ayudan a recuperar la autonomía. La alfabetización digital debe enseñar no sólo a usar la tecnología, sino también a comprender cómo intenta influir en nosotros.

Finalmente, investigación mexicana. Necesitamos saber cómo nuestros niños y adolescentes usan las redes sociales y los asistentes de IA, qué beneficios obtienen y qué riesgos enfrentan. Sin evidencia nacional, legislaremos a ciegas o importaremos soluciones diseñadas para otras sociedades.

LLEGAR A TIEMPO

La historia de las redes sociales es una advertencia. Durante años celebramos su capacidad para conectar personas y subestimamos los efectos de sistemas diseñados para capturar su atención. Hoy discutimos sus consecuencias en tribunales y parlamentos, después de que millones de jóvenes crecieron con ellos. La inteligencia artificial que simula compañía avanza mucho más rápido.

No se trata de prohibir que una máquina nos informe, nos acompañe o incluso nos consuele. Se trata de impedir que su diseño explote nuestras necesidades emocionales y de reconocer que los menores requieren protecciones especiales. La tecnología puede ampliar nuestras relaciones humanas o convertirse en un sustituto que las debilite. Dependerá de los incentivos, del diseño y de las reglas que establezcamos.

Las redes sociales aprendieron a captar nuestra atención. La inteligencia artificial está aprendiendo a conquistar nuestra intimidad. No deberíamos esperar otros veinte años para decidir qué límites necesita.