La papa es uno de los ingredientes que no pueden faltar en la cocina, pues es versátil, llenadora, económica y le gusta a todo el mundo. Aprovéchala para preparar un desayuno delicioso y diferente con esta receta de huevos en nido de papa.

A pesar de ser un alimento tan versátil, la papa ha sido estigmatizada pues se asocia al aumento de peso debido a su contenido de almidón. Sin embargo, este mismo componente es el encargado de brindarnos energía y saciedad.

Además, la papa aporta potasio, vitamina C, vitamina B6 y fibra. Por supuesto, la forma como se cocina hace una diferencia, pues si las freímos o agregamos grandes cantidades de mantequilla, crema o quesos grasos, aumentan significativamente las calorías.

En contraste, si cuando se cuidan las cantidades de grasa pueden convertirse en un excelente aliado para comenzar el día con energía y mantenernos saciados más tiempo, en especial si los combinamos con alimentos ricos en proteína.

Estos huevos en nido de papa son un excelente ejemplo, además de ser un desayuno diferente y visualmente atractivo.

La papa es una excelente fuente de energía si se cocina de forma correcta Canva

¿Cómo hacer huevos en nido de papa?

Ingredientes:

2 papas grandes

4 huevos

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharadas de queso tipo manchego o mozzarella rallado

1 cucharada de fécula de maíz

½ cucharadita de paprika

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación:

Lava las papas bajo el chorro de papa y, con un cepillo, retira cualquier resto de suciedad. Sécalas muy bien y pélalas. También puedes conservar la cáscara si lo prefieres, es cuestión de gustos. Ralla las papas y colócalas sobre un paño de cocina limpio o manta de cielo. Envuélvelas y exprime para retirar la mayor cantidad de líquido posible, esto ayudará a que los nidos de papa queden crujientes. Pasa la papa rallada a un recipiente y agrégales el aceite de oliva, la sal, pimienta, paprika y fécula de maíz. Mezcla para integrar todos los ingredientes; añade el queso y revuelve. Con aceite en aerosol o un poco de aceite y una brocha, engrasa un molde para muffins o cupcakes. Distribuye la papa rallada en cuatro espacios: forma primero una base presionando para que se una la papa y después rellena las paredes. Es importante presionar la papa contra el molde para que se una y quede en su sitio. Lleva el molde al horno precalentado a 200 °C y hornea por 20 o 25 minutos, hasta que las papas comiencen a dorarse y los bordes estén firmes. Saca del horno y rompe un huevo al centro de cada nido. Regresa al horno y cocina por 8 o 12 minutos, dependiendo qué tan cocidos prefieras los huevos. Retira del horno y deja reposar el molde por 5 minutos sobre una rejilla para que no acumule humedad en el fondo. Con ayuda de un cuchillo o espátula, separa los bordes de la papa y desmolda.

Sirve los huevos en nido de papa calientes, acompañados de ensalada, vegetales asados o fruta fresca. Son una excelente opción para el desayuno, tendrás energía suficiente p ara iniciar tus actividades.