Conforme avanza el otoño y se acerca el invierno, las temperaturas comienzan a bajar. Entonces, lo único que se antoja es beber algo que no solo nos reconforte, también nos aporte energía para combatir el frío. Este atole de nuez con fécula de maíz es la respuesta.

El atole es una de las bebidas más tradicionales de México, conocida por prepararse con masa de maíz que actúa como espesante. Sin embargo, no es el único ingrediente que logra esa textura, también está el arroz, la avena, el amaranto y, por supuesto, la fécula de maíz.

Una de las ventajas de la fécula o maicena, es que dura mucho tiempo, por lo que puedes tenerla en tu alacena para cuando la necesites. Además, da una textura más cremosa y sedosa, con la ventaja de que su sabor es neutro, así el resto de los ingredientes predominan.

En el supermercado es muy fácil conseguir fécula de maíz de sabores, pero nada como usar ingredientes naturales. La nuez, por ejemplo, aporta grasas saludables, antioxidantes y proteínas vegetales. Disfruta este atole de nuez cremoso y olvídate del frío.

La nuez es rica en grasas saludables y antioxidantes, además de dar una textura cremosa Canva

¿Cómo hacer atole de nuez natural?

Ingredientes:

1 litro de leche entera

1 taza de nuez de pecana en mitades

3 cucharadas de fécula de maíz

½ taza de agua o leche fría

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 raja de canela

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

Preparación:

Tip inicial: es importante usar nueces frescas que no tengan olor rancio o presenten manchas de moho. Esto es indispensable para tener un buen sabor.

En una sartén a fuego bajo, tuesta las nueces hasta que comiencen a liberar un aroma a tostado; apaga y deja enfriar ligeramente. Es importante no dejar que se oscurezcan demasiado para que no amarguen el atole. Este paso le da un perfil más aromático a la preparación, pero puedes omitirlo. Licúa las nueces con una taza de leche hasta que tengas una mezcla homogénea. Puedes agregar un poco más de leche si la textura no es la deseada. Calienta a fuego medio el resto de la leche en una olla junto con la canela. Cuando esté caliente, sin llegar a hervir, agrega la mezcla de nuez. Tip: para un atole más terso, cuela la nuez; si quieres una bebida más rústica con trocitos, déjala tal cual la licuaste. Mezcla y añade el azúcar junto con la sal. Revuelve y cocina por unos minutos para integrar los sabores. Mientras, disuelve la fécula de maíz en el agua o leche fría hasta que no queden grumos. Retira la raja de canela del atole y vierte poco a poco la fécula disuelta, sin dejar de mover con una cuchara de madera. Cocina a fuego medio-bajo, mezclando constantemente hasta que la preparación comience a espesar. Agrega la vainilla y cocina por unos minutos más. Tip: la clave es no dejar de mover para que en el fondo. Apaga el fuego y sirve el atole de nuez caliente. Puedes decorar con un poco de nuez picada y canela en polvo.

Este atole de nuez con leche es la bebida perfecta para soportar el frío del invierno y aprovechar las propiedades que las nueces le aportan a nuestro cuerpo.