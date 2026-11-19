Atole de canela casero: la bebida que no puede faltar en los días fríos
El atole de canela es una bebida tradicional ideal para la temporada de frío. Aprende a prepararlo en casa con esta sencilla receta.
Con la llegada de los días fríos, se antoja disfrutar de una bebida caliente y deliciosa que ayude a entrar en calor. Una de las opciones tradicionales que no pueden faltar en esta temporada es el atole, especialmente cuando se prepara con canela y masa de maíz.
Si tienes poco tiempo y buscas una receta sencilla, este atole de canela es una buena alternativa, pues necesitas pocos ingredientes para preparar una bebida casera y llena de sabor.
¿Cómo se prepara el atole de canela?
Ingredientes para preparar atole de canela con masa de maíz
- 3 rajas de canela.
- 1/3 de taza de piloncillo.
- Masa de maíz (cantidad necesaria para obtener la consistencia deseada).
- 4 tazas de agua.
- ½ litro de agua adicional para licuar la masa.
Preparación del atole de canela casero
- Pon a hervir las cuatro tazas de agua junto con el piloncillo y las rajas de canela a fuego lento.
- Mueve constantemente para ayudar a que el piloncillo se disuelva poco a poco.
- Licúa la masa de maíz con el medio litro de agua hasta obtener una mezcla uniforme.
- Agrega la preparación de la masa al agua con piloncillo y canela. Si lo prefieres, puedes pasarla por una coladera de malla para evitar que queden grumos.
- Deja que hierva a fuego bajo y mueve constantemente para evitar que se pegue. Revisa su consistencia hasta que alcance el espesor que deseas.
¡Listo! Ya puedes servir tu atole de canela en un jarrito o una taza para bebidas calientes y disfrutarlo mientras te resguardas del frío.
¿Qué se le pone al atole para que espese y quede cremoso?
Una de las dudas más frecuentes al preparar esta bebida es cómo conseguir que tenga una consistencia espesa y cremosa, sin que se formen grumos.
En la cocina tradicional, algunos de los ingredientes que se utilizan para darle cuerpo al atole son la masa de maíz y la harina de arroz. Ambos ayudan a conseguir una textura más consistente.
También es importante cocinar la preparación a fuego lento y moverla constantemente, pues esto permite que los almidones de la masa se hidraten y contribuyan a espesar la bebida.
¿Cómo saber si el atole ya no sirve y se echó a perder?
Si preparaste atole y te sobró un poco, es importante prestar atención a su conservación, ya que, dependiendo de sus ingredientes, puede echarse a perder si permanece demasiado tiempo a temperatura ambiente.
Una de las principales señales de alerta es su olor. Si comienza a tener un aroma agrio o diferente al habitual, podría indicar que ya no está en buenas condiciones. También debes prestar atención a cambios en su textura, como grumos inusuales o presencia de burbujas.
Para conservarlo de manera segura, evita dejarlo durante varias horas a temperatura ambiente. Lo recomendable es refrigerarlo en un recipiente limpio y hermético lo antes posible. Si presenta señales de descomposición, no lo consumas.
El atole es mucho más que una bebida para combatir el frío: forma parte de la gastronomía tradicional mexicana y conserva una historia ligada al maíz, uno de los ingredientes fundamentales de nuestra cultura. Su preparación ha pasado de generación en generación y hoy sigue acompañando desayunos, cenas y reuniones familiares.