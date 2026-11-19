Con la llegada de los días fríos, se antoja disfrutar de una bebida caliente y deliciosa que ayude a entrar en calor. Una de las opciones tradicionales que no pueden faltar en esta temporada es el atole, especialmente cuando se prepara con canela y masa de maíz.

Si tienes poco tiempo y buscas una receta sencilla, este atole de canela es una buena alternativa, pues necesitas pocos ingredientes para preparar una bebida casera y llena de sabor.

¿Cómo se prepara el atole de canela?

Ingredientes para preparar atole de canela con masa de maíz

3 rajas de canela.

3 rajas de canela. 1/3 de taza de piloncillo.

Masa de maíz (cantidad necesaria para obtener la consistencia deseada).

4 tazas de agua.

½ litro de agua adicional para licuar la masa.

Preparación del atole de canela casero

Pon a hervir las cuatro tazas de agua junto con el piloncillo y las rajas de canela a fuego lento.

Pon a hervir las cuatro tazas de agua junto con el piloncillo y las rajas de canela a fuego lento. Mueve constantemente para ayudar a que el piloncillo se disuelva poco a poco.

Licúa la masa de maíz con el medio litro de agua hasta obtener una mezcla uniforme.

Agrega la preparación de la masa al agua con piloncillo y canela. Si lo prefieres, puedes pasarla por una coladera de malla para evitar que queden grumos.

Deja que hierva a fuego bajo y mueve constantemente para evitar que se pegue. Revisa su consistencia hasta que alcance el espesor que deseas.

¡Listo! Ya puedes servir tu atole de canela en un jarrito o una taza para bebidas calientes y disfrutarlo mientras te resguardas del frío.

Atole de canela con masa de maíz. Foto: Canva

¿Qué se le pone al atole para que espese y quede cremoso?

Una de las dudas más frecuentes al preparar esta bebida es cómo conseguir que tenga una consistencia espesa y cremosa, sin que se formen grumos.

En la cocina tradicional, algunos de los ingredientes que se utilizan para darle cuerpo al atole son la masa de maíz y la harina de arroz. Ambos ayudan a conseguir una textura más consistente.

También es importante cocinar la preparación a fuego lento y moverla constantemente, pues esto permite que los almidones de la masa se hidraten y contribuyan a espesar la bebida.

Atole de canela con masa de maíz. Foto: Canva

¿Cómo saber si el atole ya no sirve y se echó a perder?

Si preparaste atole y te sobró un poco, es importante prestar atención a su conservación, ya que, dependiendo de sus ingredientes, puede echarse a perder si permanece demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Una de las principales señales de alerta es su olor. Si comienza a tener un aroma agrio o diferente al habitual, podría indicar que ya no está en buenas condiciones. También debes prestar atención a cambios en su textura, como grumos inusuales o presencia de burbujas.

Para conservarlo de manera segura, evita dejarlo durante varias horas a temperatura ambiente. Lo recomendable es refrigerarlo en un recipiente limpio y hermético lo antes posible. Si presenta señales de descomposición, no lo consumas.

Atole de canela con masa de maíz. Foto: Canva

El atole es mucho más que una bebida para combatir el frío: forma parte de la gastronomía tradicional mexicana y conserva una historia ligada al maíz, uno de los ingredientes fundamentales de nuestra cultura. Su preparación ha pasado de generación en generación y hoy sigue acompañando desayunos, cenas y reuniones familiares.